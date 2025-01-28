أهلي طرابلس الليبي يكسب الشارقة في "دولية دبي للسلة"

واصل أهلي طرابلس الليبي طريقه بثقة وثبات في اليوم الرابع لبطولة دبي الدولية لكرة السلة في نسختها الـ34، مسجلاً انتصاره الثالث على التوالي على حساب فريق الشارقة بنتيجة "102-81". وهذه هي المرة الثانية التي يتخطى فيها الفريق الليبي حاجز المئة نقطة تحت قيادة المدرب اللبناني فؤاد أبو شقرا.

أنهى الفريق الليبي الربع الأول بفارق ثماني نقاط "30-22"، ووسع الفارق بنهاية الربع الثاني إلى 13 نقطة "48-35"، وبنهاية الربع الثالث إلى 14 نقطة "70-56"، قبل أن يصل الفارق إلى 21 نقطة بنهاية الربع الأخير.

تألق من الشارقة محمد أسعد بتسجيله 25 نقطة، وخمس مرتدات، وتمرير حاسم واحد. سجل أسعد نقاطه من 7 رميات ثلاثية، وكان أفضل مسجل للثلاثيات من الفريقين.