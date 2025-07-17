الفيفا يطبق 783 اختباراً لكشف المنشطات فى مونديال الأندية

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أنه طبَّق بنجاح برنامج مكافحة منشطات مكثَّف يُغطِّي كافة الأندية المشارِكة في النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية 2025، بحلّتها الجديدة، والتي أسدل عليها الستار الأحد الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد فيفا أنه تم إجراء اختبارات شاملة قبل وأثناء البطولة شملت كافة الأندية المشارِكة بتعاون وثيق مع وكالات مكافحة المنشطات الوطنية، وأسفرت عن جمع مئات عينات الدم والبول وتحليلها.

وطلب فيفا إجراء اختبارات منشطات من دون إنذار مسبق لكافة الأندية المشارِكة خلال الأشهر التي سبقت انطلاق البطولة، بحيث تم إجراؤها في دول هذه الأندية وبالتنسيق مع وكالات مكافحة المنشطات الوطنية والإقليمية، وجهات شريكة أخرى.

وخلال مونديال الأندية، تم إجراء إجمالي 738 اختباراً، 313 قبل البطولة و425 خلالها ، وجرت اختبارات شاملة لمكافحة المنشطات خلال فترة التنافس بعد كل مباراة في البطولة ، بحسب الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم.

وجرت اختبارات شاملة لمكافحة المنشطات خارج فترة التنافس خلال البطولة وتم جمع 1159 عيِّنة في إطار الاختباراتفي الملاعب المستضيفة للمباريات وفنادق الفرق والمنشآت التدريبية.

تم إجراء 4 اختبارات إضافية خلال المباراة التأهيلية الحاسمة للبطولة والتي جمعت ناديي لوس أنجليس وكلوب أمريكا.



خضعت جميع الأندية الـ 32 المشارِكة، لاختبارات المنشطات خارج فترة التنافس سواء قبل البطولة أو لمرة واحدة على الأقل خلالها.

وتم تحليل جميع العينات المجمَّعة في الفترة التي سبقت انطلاق البطولة في مخابر معتمَدة من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا)، أما الاختبارات التي جرت أثناء البطولة، فقد انطوت على ترتيبات لوجستية معقدة ومستعجلة، بحيث تم شحن كافة العينات إلى مختبر لوس أنجليس الأولمبي للتحليل في جامعة كاليفورنيا في لوس آنجلوس خلال أيام من جمع العينات وتحليلها فيه، مع الإشارة إلى أنه مختبر معتمَد من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.