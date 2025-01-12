الدوري السعودي .. الهلال ينتزع الصدارة والاتحاد يتراجع إلى المركز الثاني

انتزع الهلال صدارة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بفوزه 5-صفر على العروبة مستغلا تعثر الاتحاد بتعادله 1-1 مع الفيحاء‭‭ ‬‬بعدما أهدر ركلتي جزاء.

وفيما يلي أبرز مقتطفات الجولة 14.

الاتحاد يهدر ركلتي جزاء ويخسر الصدارة

تألق أورلاندو موسكيرا حارس مرمى الفيحاء بتصديه لركلتي جزاء من كريم بنزيمة وحسام عوار في الشوط الثاني ليفرض التعادل 1-1 على الاتحاد ويجعله يفقد صدارة الدوري لصالح الهلال المتفوق بفارق الأهداف.

وتراجع الاتحاد للمركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة متأخرا بفارق الأهداف عن الهلال.

ووفقا لشركة أوبتا للإحصاءات الرياضية، فالاتحاد هو أول فريق يهدر ركلتي جزاء في الشوط الثاني خلال مباراة واحدة بالدوري السعودي منذ الفيصلي أمام الفتح في عام 2015 كما أصبح موسكيرا أول حارس يتصدى لركلتي جزاء في مباراة واحدة منذ عبد القدوس عطية أمام الشباب في أغسطس 2023.

الهلال في الصدارة

فاز الهلال 5-صفر على العروبة في مباراة شهدت تألق البرازيلي ماركوس ليوناردو الذي سجل ثنائية ليستعيد حامل اللقب صدارة الدوري.

وتعافى الهلال من خسارته أمام الاتحاد في دور الثمانية بكأس ملك السعودية ليهدر فريق المدرب جورجي جيسوس فرصة الاحتفاظ باللقب.

النصر يتقدم

فاز النصر 3-1 على الأخدود ليصعد إلى المركز الثالث مستغلا تعثر القادسية بالخسارة 3-صفر أمام التعاون.

وسجل البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفه 11 في الدوري هذا الموسم، و60 منذ انضمامه للنصر، متأخرا بهدف عن ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال متصدر ترتيب الهدافين.

وسجل موسى بارو ثاني أسرع هدف في تاريخ التعاون في الفوز على القادسية، الذي تجمد رصيده عند 28 نقطة في المركز الرابع متأخرا بفارق الأهداف عن النصر.

وسجل بارو بعد 24 ثانية من اللعب. وهدف نايف محمد أمام النصر عام 2015 هو الأسرع على الإطلاق وجاء بعد 23 ثانية.

الأهلي يتفوق على الشباب

فاز الأهلي 3-2 على الشباب لينفرد بالمركز الخامس في ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة مبتعدا بثلاث نقاط عن الشباب في المركز السادس.

وسجل إيفان توني مهاجم الأهلي أسرع هدف على الإطلاق في تاريخ مواجهات الشباب بالدوري، إذ افتتح التسجيل في الدقيقة الأولى.

وبهذا الفوز، عزز الأهلي سلسلة انتصاراته إلى خمس مباريات متتالية، بينما استمر الشباب في تقديم نتائج سيئة بعد غياب الانتصارات عنه في آخر أربع مباريات بالدوري كما تلقى الخسارة الأولى في أول ظهور للمدرب فاتح تريم.