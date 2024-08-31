مانشستر سيتي يقهر وست هام بهاتريك هالاند وينفرد بقمة الدوري الإنجليزي

المصدر: د ب أ

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واصل النجم النرويجي إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي توهجه بتسجيل ثلاثية ليقود فريقه للفوز على مضيفه وست هام يونايتد بنتيجة 1/3 ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدوري الإنجليزي لكرة القدم.

سجل هالاند الهدف الأول بعد مرور عشر دقائق مستفيدا من تمريرة زميله البرتغالي برناردو سيلفا.

وأدرك الفريق اللندني التعادل مستفيدا من هدف ذاتي سجله البرتغالي روبن دياز مدافع مانشستر سيتي بالخطأ في مرماه بعد عرضية من جارود بوين في الدقيقة 19.

وأعاد المهاجم النرويجي التقدم لفريقه بهدف ثان بتسديدة قوية في الشباك من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 30.

وحسم مانشستر سيتي الأمور لصالحه بهدف ثالث لهالاند في الدقيقة 83 بعد تمريرة من زميله ماتيوس نونيز الذي شارك بديلا في الشوط الثاني.

ورفع إرلينج هالاند رصيده إلى سبعة أهداف ليعتلي قائمة هدافي المسابقة هذا الموسم بعد مرور ثلاث جولات، وسجل الهاتريك الثاني له بعد ثلاثية أمام إبسويتش تاون في الجولة الماضية بخلاف هدف في شباك تشيلسي بمباراة الجولة الأولى.

كما احتفل نجم مانشستر سيتي بهدفه رقم 70 في 69 مباراة بقميص مانشستر سيتي في مسابقة الدوري الإنجليزي منذ انضمامه لصفوف الفريق قادما من بوروسيا دورتموند الألماني في صيف 2022.

وبهذا الفوز انفرد مانشستر سيتي بقمة الترتيب برصيد ثلاث نقاط محققا العلامة الكاملة بثلاثة انتصارات متتالية، بينما تجمد رصيد وست هام يونايتد عند ثلاث نقاط في المركز الرابع عشر.

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