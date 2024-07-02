المنتخب الألماني يبدأ استعداداته لمواجهة إسبانيا بدون تشان

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

بدأ المنتخب الألماني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، استعداداته لمواجهة المنتخب الإسباني في دور الثمانية ببطولة أمم أوروبا "يورو 2024" بدون لاعب خط الوسط إيمري تشان.

وكان تشان /30 عاما/ هو الغائب الوحيد من قائمة المنتخب التي تضم 26 لاعبا، عن المران، بسبب ضغط المباريات.

وكان هذا أول مران للمنتخب الألماني منذ التأهل لدور الثمانية بعد الفوز على المنتخب الدنماركي 2 / صفر يوم السبت الماضي بدور الـ16. حيث حصل اللاعبون على راحة يومين لالتقاط الانفاس.

وعلى الأرجح سيكون تشان جاهزا للمشاركة لخوض المباراة التي تقام يوم الجمعة بشتوتجارت. ويحاول جوناثان تاه العودة للمشاركة أساسيا حيث كان غاب عن مباراة الدنمارك بسبب الإيقاف، والتي شهدت تألق بديله نيكو شلوتربيك.

وحجز الظهير الأيسر ديفيد راوم مكانه في تشكيلة الفريق أمام المنتخب الدنماركي، ولكن ماكسيميليان ميتيليشتاد، الذي كان أساسيا في دور المجموعات، يتدرب بقوة للعودة للتشكيل الأساسي.

كما يتدرب أيضا فلوريان فيرتز، صانع الألعاب، بقوة للعودة للتشكيل الأساسي بعدما شارك ليروي ساني في مباراة دور الـ16 بدلا منه.

يذكر أن المنتخب الإسباني هو الفريق الوحيد في يورو 2024 الذي فاز بكل مبارياته حتى الآن، ويبدو أن مرشح للفوز على المنتخب الألماني، الفائز باللقب ثلاث مرات.

ولكن ينز ليمان، حارس مرمى المنتخب الألماني السابق، رشح المنتخب الألماني للفوز.

وقالة ليمان /54 عاما/ لقناة "فيلت" التليفزيونية :" من حيث الجودة، ربما هم أفضل قليلا منا. ولكنهم قصار القامة، ولا يمتلكون خبرة كبيرة".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز