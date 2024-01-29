الرأس الأخضر يضاعف جراح العرب في أمم أفريقيا 2023 ويقصي موريتانيا من دور الـ16

المصدر: د ب أ

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واصل منتخب موريتانيا سلسلة إخفاقات المنتخبات العربية في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2023، بعدما ودع المسابقة القارية المقامة حاليا في كوت ديفوار.

وخسر منتخب موريتانيا صفر / 1 أمام منتخب الرأس الأخضر، اليوم الاثنين، في دور الـ16 للبطولة، على ملعب (هوفويه بوانيه) بمدينة أبيدجان الإيفوارية.

وكان المنتخب الموريتاني، الذي شارك في أمم أفريقيا للمرة الثالثة على التوالي، ندا قويا لمنتخب الرأس الأخضر، وكاد أن يخطف هدف التقدم في أكثر من مرة، غير أن نقص خبرة لاعبيه حال دون ذلك.

وتقمص ريان مينديز دور البطولة في اللقاء، عقب تسجيله هدف منتخب الرأس الأخضر الوحيد في الدقيقة 88 من ركلة جزاء، ليقود المنتخب الملقب بـ(القروش الزرقاء) للصعود إلى دور الثمانية في البطولة للمرة الثانية في تاريخه، بعد نسخة البطولة عام 2013 بجنوب أفريقيا.

وأصبح منتخب موريتانيا رابع منتخب عربي يودع النسخة الحالية للمسابقة، بعد المنتخبين التونسي والجزائري، اللذين خرجا من البطولة مبكرا من دور المجموعات، بالإضافة للمنتخب المصري، الذي ودع المسابقة من دور الـ16 بخسارته أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح أمس الأحد.

في المقابل، ضرب منتخب الرأس الأخضر موعدا في دور الثمانية يوم فبراير القادم بمدينة ياماسوكرو، مع الفائز من مباراة دور الـ16 بين منتخبي المغرب، الذي بات الممثل الوحيد للعرب في البطولة حاليا، وجنوب أفريقيا، التي تقام غدا الثلاثاء.

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