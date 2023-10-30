أبرز نقاط الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ"

المصدر: رويترز

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ترصد وكالة "رويترز"فيما يلي أبرز مقتطفات من الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليغ.

يونايتد يصطدم بالواقع المرير

ساد تفاؤل حذر في مانشستر يونايتد بعد تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية في كل المسابقات، لكن خسارته 3-صفر أمام غريمه المحلي مانشستر سيتي جعلته يصطدم بالواقع المر.

ولم يقدم يونايتد أداء مقنعا في الفوز على برنتفورد وشيفيلد يونايتد وكوبنهاجن وبدت نقاط ضعفه واضحة للعيان أمام فريق المدرب بيب غوارديولا.

وبعد الخسارة، يبتعد يونايتد بفارق ثماني نقاط عن المربع الذهبي وبفارق عشر نقاط عن مراكز الهبوط، وهو انعكاس للمستوى الحالي للفريق الذي توج بطلا لإنجلترا 20 مرة.

وهذه المرة الأولى منذ 1986 التي يخسر فيها يونايتد خمس مرات في أول عشر مباريات في الدوري ورغم أن إقالة إريك تن هاج، كما حدث مع رون أتكينسون في ذلك الحين، غير مرجحة، فإن المدرب الهولندي أًصبح تحت الضغط من جديد.

تشيلسي إلى نقطة البداية

بعدما حقق تشيلسي انتصارين خارج ملعبه أعقبهما بتعادل على ملعبه أمام أرسنال، عاد المدرب ماوريسيو بوكيتينو إلى نقطة البداية أمس السبت عندما خسر فريقه 2-صفر أمام برنتفورد رغم سيطرته على المباراة.

وهز بوكيتينو رأسه بالإيجاب عندما أبرز صحفي غياب الأهداف عن الفريق الذي كلفت بعض عناصره خزائن النادي كثيرا، إذ أحرز 13 هدفا فقط في عشر مباريات بالدوري حتى الآن، سبعة منها في مرمى لوتون تاون وبيرنلي المتعثرين.

وقال بوكيتينو "يجب أن نكون حاسمين ونسجل مزيدا من الأهداف. هذا ما ينقصنا. يجب أن نحافظ على ثقتنا".

نيكيتاه عند حسن ظن أرتيتا

لم ير جانب من مشجعي أرسنال أن إيدي نيكيتاه هو المهاجم المتميز القادر على تسجيل أهداف تساهم في مساعي الفريق للفوز باللقب.

وأثبت المهاجم أن ثقة المدرب ميكل أرتيتا في محلها إذ سجل ثلاثة أهداف في الفوز 5-صفر على شيفيلد يونايتد أمس الأول السبت.

وشارك نيكيتاه أساسيا في غالبية المباريات العشر التي لعبها أرسنال في الدوري هذا الموسم ورغم أنه غاب عن التشكيلة الأساسية في الجولة السابقة، فقد بدأ مواجهة شيفيلد إثر إصابة جابرييل جيسوس وأظهر أنه قوة ضاربة أمام المرمى.

ومع غياب جيسوس عن المنافسات لبضعة أسابيع بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، فإن نيكيتاه سيحظى بمزيد من الفرص لاستقطاب المشككين.

هجوم ليفربول يتألق

ربما لم تكن مواجهة نوتنجهام فورست اليوم الأحد الاختبار الأصعب الذي يواجهه ليفربول هذا الموسم، لكن هجومه كان موفقا إذ سجل هدفين رائعين بعد عمل جماعي في فوز سهل بنتيجة 3-صفر.

وتشابه أول هدفين إذ استعاد الفريق الكرة في موقع خطر وشقوا الطريق في الجانب الأيمن ليسجل ديوجو جوتا الهدف الأول قبل أن يحرز داروين نونيز الهدف الثاني.

وعادة ما تواجه فرق القمة دفاعا محكما مؤلفا من خمسة لاعبين لكن لا تتمكن كلها من إيجاد الحلول كما فعل ليفربول.

وساهمت التحركات والتمريرات دون أنانية في نجاح الفريق أمام فورست وإذا تمكن من الحفاظ على هذا التوليفة فربما يسهل عليه التعامل مع التكتلات الدفاعية مستقبلا.

إيفرتون يجد سبيل الانتصار خارج ملعبه

خلال المواسم القليلة الماضية قدم إيفرتون المتعثر أداء أقل ما يقال عنه أنه متواضع خارج ملعبه، لكنه أظهر أمارت التغيير بقيادة المدرب شون دايك.

وحقق الفريق أربعة انتصارات في 40 مباراة خاضها خارج ملعبه بالدوري الممتاز قبل أن يهزم مضيفه وست هام 1-صفر اليوم الأحد بفضل هدف سجله دومينيك كالفرت-لوين.

وجاء الفوز في أعقاب التغلب على برنتفورد في الدوري في وقت سابق الشهر الجاري وأستون فيلا في كأس الرابطة، ما يعني أنه انتصر ثلاث مرات في أربع مباريات خاضها خارج ملعبه في كل المسابقات وفي ملاعب يصعب فيها الفوز.

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