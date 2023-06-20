تركيا تهزم ويلز وتتصدر مجموعتها بتصفيات أوروبا

المصدر: رويترز

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تقدمت تركيا إلى صدارة المجموعة الرابعة بتصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 بعد الفوز 2-صفر على عشرة لاعبين من ويلز رغم إهدار ركلة جزاء وإلغاء حكم الفيديو المساعد هدفين لها الاثنين.

وافتتح محمد أوموت ناير التسجيل لتركيا قرب النهاية قبل أن يضيف البديل أردا جولر الهدف الثاني.

ورفعت تركيا رصيدها إلى تسع نقاط من أربع مباريات، بينما توقف رصيد ويلز، التي كانت تلقت هزيمة مفاجئة أمام ضيفتها أرمينيا الأسبوع الماضي، عند أربع نقاط في المركز الرابع.

وألغى حكم الفيديو المساعد هدفا مبكرا لتركيا قبل أن تتلقى ويلز ضربة قوية بطرد جو موريل في الدقيقة 41.

وأنقذ داني وارد حارس ويلز ركلة جزاء نفذها هاكان تشالهان أوغلو في الدقيقة 64، وبعد ذلك بدقائق هز ناير الشباك لكن حكم الفيديو المساعد ألغى الهدف بداعي التسلل.

وآتى ضغط تركيا ثماره عندما قفز ناير أعلى من الجميع ليهز الشباك في الدقيقة 72.

وحسم البديل جولر الفوز بتسديدة قوية في الزاوية العليا.



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