جوزيه مورينيو على أعتاب تدريب النصر السعودي

المصدر: البيان

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أصبح البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي روما الإيطالي على أعتاب تدريب فريق النصر السعودي خلفا للفرنسي رودي غارسيا المدير الفني الحالي للفريق، بحسب ما أكدت صحيفة «أس» الإسبانية.

وقالت الصحيفة إن التعادل الأخير للنصر في الدوري السعودي، أصبح غارسيا في مرمى النيران، وتعالت نبرة الانتقادات للمدرب، الأمر الذي يجعله قريب من الرحيل، خاصة في ظل اتساع الفارق مع الاتحاد المتصدر إلى 3 نقاط أمام النصر صاحب المركز الثاني، وتبقي القليل من المباريات في الدوري السعودي.

وتعادل النصر مع الفيحاء بدون أهداف في الجولة 23 من الدوري السعودي، ويلتقي الثلاثاء المقبل في مباراة قمة أمام الهلال في مباراة مقدمة من الجولة 25 للمسابقة، وهي المباراة التي قد تضع النصر على قمة المسابقة، أو تبعد المسافة مع الهلال المتصدر إلى 6 نقاط يصعب تعويضهم في الجولات الخمس المتبقية من المسابقة.

ووفقا لمصادر الصحيفة الإسبانية وضعت إدارة النصر عرضاً للمدرب البرتغالي الأشهر للعودة مجددا لقيادة لاعبه المفضل كريستيانو رونالدو، لعامين مقابل 100 مليون دولار، ليصبح المدرب الأعلى أجراً في الكوكب.

وكان النصر السعودي قد تعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو في الانتقالات الشتوية الماضية، مقابل 200 مليون دولار، كما ربطت تقارير صحفية بين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والهلال السعودي، وأكدت وجود مفاوضات مع اللاعب المتوج بلقب أفضل لاعب في العالم، في إطار خطة لجلب أفضل نجوم العالم للعب في الدوري السعودي.



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