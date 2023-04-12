النصر السعودي يضحي بمدربه رودي غارسيا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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استقرت إدارة النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، على إقالة الفرنسي رودي جارسيا خلال الأيام المقبلة، بحسب ما أكدته وسائل إعلام سعودية.

ووفقاً لصحيفة "عكاظ"، فإن إدارة النصر اتخذت القرار بعد التعادل الأخير أمام الفيحاء، وتراجع نتائج العالمي بشكل عام خلال الفترة الأخيرة، ما ترتب عليه فقدان صدارة ترتيب الدوري السعودي لصالح اتحاد جدة.

وأكدت الصحيفة، أن هناك انقسام داخل إدارة النادي حول موعد الإقالة، بأن تكون قبل مواجهة الهلال المقبلة أم بعدها، وهو اللقاء الذي سيقام الثلاثاء المقبل، بالجولة 24 من الدوري السعودي.

يذكر أن النصر تعادل سلبياً مع الفيحاء، الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة 23 من بطولة الدوري السعودي، الأمر الذي استغله اتحاد جدة ليعزز صدارته لجدول الترتيب بفوزه على الوحدة ويرفع رصيده إلى 56 نقطة، ويوسع فارق النقاط مع النصر الوصيف إلى 3.

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