مواجهات تونس السابقة أمام منتخبات مجموعتها بكأس العالم

المصدر: رويترز

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فيما يلي أهم المواجهات السابقة لتونس أمام منتخبات المجموعة الرابعة قبل انطلاق نهائيات كأس العالم 2022 في قطر يوم 20 نوفمبر الجاري.

* تونس مع أستراليا:

- لعبت تونس أمام أستراليا في أول أكتوبر تشرين الأول 1997، على الملعب الأولمبي بتونس وخسرت 3-صفر.

- تجددت المواجهة في 2005، وتحديدا في 21 يونيو حزيران، ضمن مباريات المجموعة الأولى لكأس القارات، في ألمانيا، ووقتها فازت تونس بهدفين دون مقابل بتوقيع فرنسيلودو دوس سانتوس.

* تونس مع الدنمرك:

- التقى المنتخبان في أولمبياد روما 1960، ضمن مباريات المجموعة الثالثة، ووقتها فازت الدنمارك 3-1، وسجل منصف شريف هدف تونس الوحيد.

- لعبت تونس أمام الدنمرك وديا استعدادا لكأس العالم 2002، بتاريخ 26 مايو أيار، على ملعب واكاياما باليابان، وانتهت المباراة بنتيجة 2-1 للدنمرك، وسجل زياد الجزيري هدف تونس الوحيد.

* تونس مع فرنسا:

- التقى المنتخبان في 7 أكتوبر 1971، وفازت تونس 2-1 بفضل هدفي عز الدين شقرون.

- بعد سبع سنوات، ردت فرنسا الهزيمة، وانتصرت 2-صفر وديا.

- في 2002 تعادل المنتخبان 1-1 في المباراة التي أقيمت بتاريخ 21 أغسطس آب في رادس، وسجل علي الزيتوني هدف أصحاب الأرض.

- في 14 أكتوبر 2008، فازت فرنسا 3-1 على ملعب ستاد فرنسا، وسجل عصام جمعة هدف تونس الوحيد.

- تكرر التعادل الإيجابي بينهما في 30 مايو 2010، في ملعب رادس، وسجل عصام جمعة هدف التقدم لتونس قبل أن تتعادل فرنسا.

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