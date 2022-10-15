مولودية وجدة يفوز أخيراً ويلحق بـ "أسفي" أول هزيمة ويحرمه صدارة الدوري المغربي

المصدر: رويترز

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حقق مولودية وجدة أول فوز له هذا الموسم بدوري المحترفين المغربي لكرة القدم بتغلبه 2-1 على مضيفه أولمبيك أسفي، الذي تعرض لأول هزيمة، ليهدر فرصة الصعود للصدارة أمس الجمعة.

تقدم مولودية وجدة بعد أربع دقائق فقط عبر أنس نوادر مستغلا سوء تعامل الحارس والدفاع مع ركلة حرة.

وأدرك أصحاب الضيافة التعادل بعد ست دقائق من هدف عكسي من نفس اللاعب خلال محاولة نوادر إبعاد تسديدة المهاجم عبد الله ديارا.

وبعد ساعة من زمن اللقاء، حسم البديل عبد القادر قيبوع الانتصار بضربة رأس ليرفع رصيد مولودية وجدة إلى خمس نقاط من ست مباريات بالمركز 12.

ويبقى أولمبيك أسفي بالمركز الثالث ولديه عشر نقاط، وهو نفس رصيد الوداد والجيش الملكي في الصدارة والمركز الثاني على الترتيب.

وفي مباراة أقيمت لاحقا باستاد فاس الكبير، حقق المغرب الفاسي فوزه الأول هذا الموسم بتغلبه 2-صفر على ضيفه أولمبيك خريبكة.

وفي ظل حضور جماهيري كبير في ذكرى 76 لتأسيسه، تقدم المغرب الفاسي بواسطة محمد البدوي بعد مرور 11 دقيقة اثر ركلة ركنية وتهيئة للكرة من داخل منطقة الجزاء في غياب الرقابة الدفاعية.

وعزز البديل حمزة الجناتي تفوق أصحاب الأرض بإحراز الهدف الثاني قبل خمس دقائق على النهاية بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الزاوية البعيدة.

وارتقى المغرب الفاسي الى المركز الحادي عشر رافعا رصيده الى ست نقاط بينما تجمد رصيد أولمبيك خريبكة عند نقطتين بعد الخسارة الرابعة هذا الموسم محتلا المركز الرابع عشر.

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