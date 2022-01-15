الجابون تخطف التعادل من غانا وتقترب من بلوغ دور الستة عشر بأمم أفريقيا

المصدر: د ب أ

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اقترب منتخب الجابون من بلوغ دور الستة عشر من كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة حاليا في الكاميرون، عقب تعادله مع نظيره الغاني 1 /1، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة.

ورفع منتخب الجابون رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني، حيث كان قد فاز في المباراة الأولى على جزر القمر 1 / صفر، بفارق نقطتين خلف منتخب المغرب صاحب الصدارة والمتأهل إلى الدور المقبل برصيد ست نقاط.

على الجانب الآخر حصد منتخب غانا النقطة الأولى في مشواره في البطولة، حيث خسر في المباراة الأولى أمام المغرب صفر / 1، قبل أن يتعادل مع الجابون اليوم الجمعة، ليحتل المركز الثالث، فيما يتذيل منتخب جزر القمر ترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط.

وتقدم المنتخب الغاني عن طريق أندريه أيو في الدقيقة 18، قبل أن يدرك جيم ألفينا التعادل للجابون في الدقيقة 88.

وسيواجه المنتخب الجابوني في الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة نظيره المغربي، فيما يلعب منتخب غانا مع جزر القمر يوم الثلاثاء المقبل.

وقبل المواجهة، أعلن الاتحاد الغابوني لكرة القدم عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عبر الإنترنت عن استبعاد نجمه بيير إيميريك أوباميانغ من قائمة المنتخب الذي يواجه غانا بسبب الخوف على صحته.

وأوضح الاتحاد الغابوني في تغريدته: "لا يمكن للثلاثي أوباميانغ وميي وليمينا المشاركة أمام غانا رغم تعافيهم من فيروس كورونا"، مؤكداً أنّ القرار عائد للجنة الطبية الخاصة بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وكشف الاتحاد الغابوني أنّ اللاعبين الثلاثة يوجد لديهم مشاكل في القلب بحسب الفحوصات التي أجريت ولذلك فضّل الكاف عدم المخاطرة.

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