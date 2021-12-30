إنهاء عقد مدرب المنتخب البولندي باولو سوزا

المصدر: رويترز

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قال سيزاري كوليشا، رئيس الاتحاد البولندي لكرة القدم، أمس الأربعاء، إنه تم إنهاء عقد باولو سوزا مدرب المنتخب الوطني، وذلك بعد أيام قليلة من رفض طلب المدرب البرتغالي بفسخ عقده.

وطلب سوزا إعفاءه من مهام منصبه مع المنتخب البولندي في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد تلقيه عرضا من فلامنغو البرازيلي، وهو الطلب الذي وصفه كوليشا بأنه "غير مسؤول تماما".

ومع ذلك قال كوليشا اليوم إن الاتحاد البولندي اتخذ قرارا بالانفصال عن المدرب.

وقال عبر تويتر "اتخذ مجلس إدارة الاتحاد قرارا بالإجماع بإنهاء عقد باولو سوزا. وكجزء من الاتفاق، المدرب السابق سيدفع للاتحاد تعويضا يتماشى مع توقعات الاتحاد".

وذكرت وسائل إعلام برتغالية في وقت سابق إن سوزا من المقرر أن يبدأ مهمته في ريو دي جانيرو الشهر المقبل رغم أن عقده مع بولندا ينتهي في مارس المقبل.

وقاد لاعب وسط يوفنتوس وبروسيا دورتموند السابق، الذي تولى تدريب بولندا في يناير 2021، المنتخب البولندي في بطولة أوروبا 2020 التي شهدت أداء مخيبا للآمال وخروج الفريق من الدور الأول واحتلاله المركز الأخير في المجموعة برصيد نقطة واحدة.

ورغم ذلك احتلت بولندا المركز الثاني في مجموعتها بتصفيات كأس العالم 2022 خلف إنجلترا وستواجه روسيا في الملحق المؤهل للنهائيات التي ستقام في قطر العام المقبل.

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