إنتر يسحق كالياري بالأربعة ويتصدر الدوري الإيطالي

المصدر: رويترز

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اعتلى إنتر ميلان صدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بعدما سجل لاوتارو مارتينيز هدفين ليقود فريقه لفوز كبير 4-صفر على كالياري في استاد سان سيرو الأحد.

وهيمن حامل اللقب على المباراة من البداية للنهاية ليحقق انتصاره الخامس على التوالي في الدوري بعدما افتتح المهاجم الأرجنتيني مارتينيز التسجيل بضربة رأس قوية في الدقيقة 29.

وكاد مارتينيز أن يضاعف النتيجة قبل الاستراحة لكن حارس الضيوف تصدى لمحاولته من ركلة جزاء.

ولم ينتظر أصحاب الأرض طويلا لتسجيل الهدف الثاني، حيث أطلق ألكسيس سانشيز، في مشاركة نادرة من البداية، تسديدة مباشرة في المرمى بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني.

وانهار كالياري بعدها ليضيف هاكان شالهان أوغلو الهدف الثالث.

وأكمل مارتينيز الرباعية في الدقيقة 68 بتسديدة متقنة بعدما سيطر على تمريرة طويلة من نيكولو باريلا، بينما أهدر إنتر عدة فرص أخرى كانت كفيلة بزيادة الأهداف.

واستفاد إنتر من إهدار ميلان ونابولي نقاطا في هذه الجولة ليتصدر المسابقة بفارق نقطة واحدة عن جاره ميلان بينما تراجع كالياري للمركز 19 بعشر نقاط من 17 مباراة.

وكان إنتر حامل اللقب، تحت قيادة مدربه الجديد سيموني إنزاجي، يطارد ميلان ونابولي منذ بداية الموسم في ظل بدايتهما الخالية من الهزائم للموسم.

لكن مع تراجع مستوى الفريقين في الدوري، وصل إنتر إلى قمة مستواه قبل العطلة الشتوية مباشرة، ولم ينجح كالياري في مجاراة حامل اللقب المتألق.

وكان أليسيو كرانيو حارس كالياري مشغولا في معظم فترات المباراة، وسدد إنتر 15 كرة داخل إطار المرمى في 90 دقيقة، وأبقى تألقه على النتيجة بدون أهداف لمدة 29 دقيقة.

لكن الهدف 14 لإنتر من ركلة ثابتة هذا الموسم كسر مقاومة الفريق الزائر، حيث سدد مارتينيز برأسه في المرمى بعد ركلة ركنية نفذها شالهان أوغلو.

وبعد إعاقة دينزل دمفريس من قبل كرانيو قبل الاستراحة مباشرة، بدا أن مارتينيز سيضاعف النتيجة لا محالة، لكن حارس كالياري نجح في التصدي لركلة الجزاء.

وكان سانشيز يستمتع بمشاركته الأساسية النادرة وسجل هدفه الأول في الدوري الإيطالي هذا الموسم بخبرة، حيث سدد في الزاوية السفلى للمرمى.

وصنع المهاجم التشيلي الهدف التالي لشالهان أوغلو الذي أطلق تسديدة قوية في الزاوية العليا للمرمى من 25 مترا، قبل أن يحرز مارتينيز هدفه الثاني في المباراة والعاشر في الدوري هذا الموسم ليختتم الرباعية.



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