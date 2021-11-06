سيتي يصدم يونايتد ويحسم ديربي مانشستر بثنائية نظيفة

المصدر: د ب أ

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وجه مانشستر سيتي صفعة جديدة لجاره مانشستر يونايتد في الموسم الحالي وتغلب عليه 2 / صفر في عقر داره باستاد "أولد ترافورد" اليوم السبت في ديربي مدينة مانشستر ضمن منافسات المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وضاعفت الهزيمة من الضغوط الواقعة على أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد حيث مني الفريق بالهزيمة الرابعة له مقابل تعادل واحد وفوز وحيد في آخر ست مباريات خاضها بالمسابقة.

وتجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 17 نقطة في المركز الخامس ليبتعد خطوة جديدة عن صراع مراكز المقدمة.

واستعاد مانشستر سيتي اتزانه سريعا في المسابقة بعد الهزيمة المفاجئة أمام كريستال بالاس في المرحلة السابقة ، وعاد الفريق لمزاحمة تشيلسي وليفربول حيث رفع رصيده إلى 23 نقطة وتقدم للمركز الثاني بجدول المسابقة بفارق نقتيط خلف تشيلسي ونقطة واحدة أمام ليفربول انتظارا لما ستسفر عنه باقي مباريات المرحلة.

وترجم مانشستر سيتي تفوقه التام ونسبة استحواذه على الكرة في الشوط الأول ، والتي بلغت أكثر من 68 % ، إلى هدفين نظيفين جاء الأول عبر النيران الصديقة.

وتقدم مانشستر سيتي بهدف سجله الإيفواري إيريك بايلي لاعب مانشستر يونايتد عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة السابعة ثم سجل برناردو سيلفا الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 45 .

وفي الشوط الثاني ، واصل مانشستر سيتي تفوقه وباءت محاولات يونايتد لتعديل النتيجة بالفشل لينتهي اللقاء بالفوز الثمين لمانشستر سيتي.

وأصبح مانشستر سيتي هو الفريق الأكثر تحقيقا للانتصارات على يونايتد في عقر داره باستاد "أولد ترافورد" في تاريخ مواجهات الدوري الإنجليزي برصيد ثمانية انتصارات مقابل سبعة انتصارات حققها ليفربول على يونايتد بهذا الملعب طبقا لما ذكره الموقع الإلكتروني لرابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وحقق مانشستر سيتي اليوم انتصاره الأول على يونايتد في آخر خمس مباريات بين الفريقين بالدوري الإنجليزي حيث شهدت آخر أربع مباريات بين الفريقين في المسابقة ثلاثة انتصارات ليونايتد وتعادلا واحدا.

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