غوارديولا : أحب عملي كمدير فني

المصدر: د ب أ

أكد جوسيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم إنه يحب كونه مديرا فنيا، ولكن قال إنه يتجاهل وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد ستيف بروس إنه ربما يبتعد عن الرياضة بعد إقالته من تدريب نيوكاسل أمس الأول الأربعاء، حيث تعرض لإساءات كثيرة هو وعائلته خلال فترة تدريبه نيوكاسل.

وقدم غوارديولا تعاطفه وأثنى على بروس، ولكنه قال إن أفضل طريقة للنجاة في هذه الرياضة هو تجاهل ما يقال على الانترنت.

وقال غوارديولا في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء البريطانية "بي.ايه .ميديا" :" نتلقى الثناء عندما نفوز، ونواجه الانتقادات القاسية، في بعض الأحيان أكثر من الأسوأ في المجتمع، عندما نخسر المباريات".

وأضاف :" يعاملونني بشكل جيد لأننا نفوز، في بعض الأحيان أعامل بشكل سيء لأننا نخسر".

وبسؤاله عما إذا كان يستمتع بعمله، قال :" أحبه. بالنسبة للتعليقات على الانترنت لا أعيرها اهتماما. أعرف كمدير فني أن النجاح نحققه سويا، ولا أحققه بمفردي".

وأضاف :"من رئيسنا التنفيذي، موظفينا المذهلين، اللاعبين بالطبع، لهذا السبب نحن هنا، الجهاز الفني، النجاح يأتي لأننا كلنا قمنا بذلك".

ويقضي غوارديولا موسمه السادس مع مانشستر سيتي، وهي أطول فترة قضاها في تدريب فريق خلال مسيرته التدريبية.

وقال غوارديولا :" هنا أجمل. خاصة مع وسائل التواصل الاجتماعي. في إسبانيا وسائل التواصل منخرطة أكثر في إسبانيا. هناك صحفيون في الحصص التدريبية. الأمر مشابه ولكنه أكثر كثافة".

وسيصطحب غواررديولا فريقه إلى برايتون غدا السبت لمواجهة الفريق الذي يحتل المركز الرابع.



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