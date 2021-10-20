أرقام قياسية بالجملة لمحمد صلاح في فوز ليفربول على أتليتيكو مدريد

المصدر: رويترز

واصل محمد صلاح، مهاجم ليفربول، كتابة اسمه في سجلات الأرقام القياسية خلال الفوز 3-2 على أتليتيكو مدريد أمس الثلاثاء، وأصبح هداف ناديه التاريخي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بتسجيل ركلة الجزاء الحاسمة للفوز.

ورفع صلاح رصيده في المسابقة القارية مع ليفربول إلى 31 هدفا بعدما سجل هدفين في مدريد، ليجتاز رقم القائد السابق ستيفن جيرارد الذي أحرز 30 هدفا قبل اعتزاله.

وحقق اللاعب المصري رقما قياسيا مع النادي، حيث سجل للمباراة التاسعة على التوالي في كل المسابقات، لكن لم تكن المباراة سهلة على المدرب يورغن كلوب، حيث فرط فريقه في التقدم بهدفين في الشوط الأول، وقبل أن يأتي هدف الفوز من صلاح من ركلة جزاء.

وقال كلوب لمحطة (بي.تي سبورت) التلفزيونية "بين الشوطين، أعتقد أن كل من في الملعب كان يعتقد أن المباراة ستسير في اتجاه واحد، وكنا نفكر في أنه يجب المحاولة بقوة مرة أخرى".

وتلقى ليفربول دفعة أيضا بطرد أنطوان غريزمان، الذي سجل هدفي أتليتيكو خلال الشوط الأول، في الدقيقة 52، إلى جانب الاستفادة من خطأ ضد ديوغو جوتا داخل المنطقة أسفر عن ركلة الجزاء.

وقال كلوب "لعبنا الشوط الثاني بصلابة قوية في مباراة مثيرة وعنيفة من الجانبين. حصلنا على ركلة الجزاء وجاءت البطاقة الحمراء، وبكل تأكيد صب ذلك في مصلحتنا".

ولم يحصل أتليتيكو على ركلة جزاء قرب النهاية، بعدما تراجع الحكم عن قراره بعد الاستعانة بحكم الفيديو المساعد ومتابعة اللقطة في شاشة جانبية، ولم يحدث تصافح بين كلوب ومنافسه دييغو سيميوني، لكن مدرب ليفربول قلل من أهمية الواقعة.

وقال كلوب "كنت أريد مصافحته. بكل تأكيد فإن تصرفه، مثل تصرفي، لم يكن جيدا لكن مشاعرنا مفعمة بالحماس. عندما أراه المرة المقبلة سنتصافح بكل تأكيد".

وأضاف "لم يحدث شيء. كان غاضبا بكل تأكيد، ليس مني لكن من المباراة. لا يوجد أي شيء آخر".

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