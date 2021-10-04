"بركان" يلحق الخسارة الأولى بـ "الرجاء" ويهدي صدارة الدوري المغربي لـ "الوداد"

المصدر: رويترز

ضرب نهضة بركان عصفورين بحجر واحد بعدما ألحق بمضيفه الرجاء البيضاوي أول هزيمة في دوري المحترفين المغربي لكرة القدم هذا الموسم وحقق انتصاره الأول في المسابقة بفوزه 2-1 أمس الأحد.

وتراجع الرجاء للمركز الثاني برصيد 12 نقطة من خمس مباريات، متأخرا بنقطة واحدة عن جاره الوداد، الذي اكتفى بالتعادل من دون أهداف مع شباب المحمدية، وتقدم نهضة بركان للمركز السادس بسبع نقاط.

وسجل نهضة بركان بعد سبع دقائق من البداية لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل، وأتيحت للرجاء عدة فرص لهز الشباك لكن افتقد لاعبوه الفعالية أمام المرمى لينتهي الشوط الأول دون أهداف.

ووضع المهاجم إبراهيم البحراوي نهضة بركان في المقدمة بعد ست دقائق من بداية الشوط الثاني إثر تمريرة من لاعب الوسط سفيان المودن.

وأضاف الفريق الزائر الهدف الثاني في الدقيقة 61 عن طريق المهاجم شادراك لوكومب موسونجو القادم من الكونغو الديمقراطية بعد هجمة مرتدة سريعة، بينما قلص الرجاء الفارق في الدقيقة 78 عبر المدافع مروان الهدهودي.

وفي وقت لاحق، حصل الوداد على فرصة للتصدر بفارق ثلاث نقاط، لكنه اكتفى بالتعادل مع شباب المحمدية، لتتوقف سلسلة من أربعة انتصارات.

وأهدر صلاح الدين بنيشو مهاجم الوداد أبرز فرص الشوط الأول بعد مرور ست دقائق إثر تمريرة عرضية من رضا الجعدي من الجانب الأيمن، ليسدد من مدى قريب في الشباك الخلفية.

وغابت الفرص الحقيقية للتسجيل لحوالي ساعة من اللعب، قبل أن يسدد الظهير أيوب العملود في الدقيقة 65 في يد الحارس يوسف المطيع قبل أن يطلق زهير مترجي تسديدة فوق العارضة بعدها بدقيقة واحدة.

وأطلق البديل جي مبينزا لاعب الوداد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 71 لتمر كرته بجوار القائم الايمن مباشرة.

وفي الوقت بدل الضائع، ردت العارضة محاولة بضربة رأس من الشيخ كومارا مدافع الوداد، لتبقى النتيجة دون تغيير، ويتقدم شباب المحمدية للمركز السابع بست نقاط.

وتعادل الجيش الملكي 1-1 مع ضيفه الفتح الرباطي الذي تقدم في الدقيقة 38 بواسطة البديل رضا الهجهوج من مجهود فردي وهجمة مرتدة قادها نوفل الزرهوني.

وأدرك الجيش الملكي التعادل في الدقيقة 63 من ركلة جزاء نفذها بنجاح المدافع ألبرتو مونتيرو القادم من الرأس الأخضر.

ويحتل الجيش الملكي المركز التاسع بست نقاط ، بينما تراجع الفتح للمركز 15 وقبل الأخير بثلاث نقاط.

وفاز مولودية وجدة 2-1 على مضيفه حسنية أغادير، حيث سجل يوسف أنور ثنائية الضيوف في الدقيقتين 37 بضربة رأس والدقيقة 45 بتسديدة من مدى قريب.

وقلص حسنية أغادير الفارق في الدقيقة الأخيرة من ركلة جزاء نفذها بنجاح البديل أيوب الملوكي.

وارتقى مولودية وجدة للمركز الخامس بثماني نقاط، مقابل أربع نقاط لحسنية أغادير بالمركز 13.

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