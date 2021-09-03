السعودية تقلب الطاولة على فيتنام في تصفيات آسيا للمونديال

المصدر: د ب أ

قلب المنتخب السعودي الطاولة على ضيفه الفيتنامي وفاز عليه 3 / 1، أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية من الدور الثالث للتصفيات الآسيويةالمؤهلة لكأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر.

وتقدم المنتخب الفيتنامي في الدقيقة الثالثة عن طريق كوانج هاي، قبل أن يدرك سالم الدوسري التعادل للمنتخب السعودي من ضربة جزاء في الدقيقة 55.

وفي الدقيقة 67 أضاف ياسر الشهراني الهدف الثاني للمنتخب السعودي، قبل أن يضيف صالح الشهري الهدف الثالث من ضربة جزاء في الدقيقة 80.

وفي مباراة أخرى ضمن منافسات المجموعة ذاتها، استهل المنتخب الأسترالي مشواره في التصفيات بالفوز على الصين 3/صفر.

وتقدم المنتخب الأسترالي في الدقيقة 24 عن طريق أوير مابل، قبل أن يضيف مارتن بويل الهدف الثاني في الدقيقة 26 وفي الدقيقة 70 سجل ميتشل ديوك الهدف الثالث للمنتخب الأسترالي.

وكانت مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثانية قد افتتحت في وقت سابق من أمس الخميس، بفوز المنتخب العماني على مضيفه الياباني 1 / صفر.

وسجل عصام الصبحي هدف المباراة الوحيد للمنتخب العماني في الدقيقة 88.



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