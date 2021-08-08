بريطانيا تعتزم تغيير القوانين لحماية سلطات كرة القدم

المصدر: رويترز

قالت صحيفة تليجراف يوم السبت إن الحكومة البريطانية تعكف على إصدار قانون لحماية حقوق سلطات كرة القدم الإنجليزية في اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد الأندية التي تنضم إلى دوري منشق مقترح.

وأثار دوري السوبر الأوروبي، الذي أُعلن انشاؤه في أبريل نيسان، غضبا بين المشجعين والحكومات واللاعبين والمديرين وانهار المشروع بعد أقل من 48 ساعة من إطلاقه عندما انسحبت جميع الأندية الإنجليزية الستة من هذا الدوري المنشق.

وذكرت الصحيفة أن الوزراء يعكفون على خطط لإجراء تغيير قانوني يقضي بتعليق بنود في قانون المنافسة ويسمح للسلطات مثل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ورابطة الدوري الإنجليزي الممتاز باتخاذ إجراءات عقابية ضد الأندية التي تنضم إلى الدوري المنفصل.

وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون في أبريل نيسان إن حكومته ستدرس إصدار قانون لوقف دوري السوبر الأوروبي المنشق الذي يخطط لإنشائه 12 ناديا لكرة القدم.

وفي الشهر الماضي أمرت محكمة إسبانية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بإلغاء جميع العقوبات القانونية المفروضة على ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس بسبب التخطيط لإنشاء الدوري الأوروبي المنشق.

وريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس آخر الأندية الصامدة بين 12 ناديا أسست مشروع دوري السوبر، لكن المشروع انهار بعد انسحاب جميع الأندية الإنجليزية الستة بالإضافة إلى إنتر ميلان وميلان وأتليتيكو مدريد.



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