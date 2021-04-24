ثنائية مبابي تقود سان جيرمان للفوز على ميتز

المصدر: رويترز

هز كيليان مبابي الشباك مرة في كل شوط ليعود باريس سان جيرمان إلى قمة دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بالفوز 3-1 على مضيفه ميتز اليوم السبت.

افتتح سان جيرمان التسجيل بعد أربع دقائق بعد أن استفاد مبابي من تمريرة لاعب الوسط أندير هيريرا قبل أن يضع الكرة في شباك الحارس ألكسندر أوكيدجا.

وعلى عكس سير اللعب أدرك ميتز التعادل بهدف سجله الظهير الأيمن فابيان كونتونز بضربة رأس من مسافة قريبة لكن سان جيرمان استعاد المقدمة بواسطة مبابي في الدقيقة 58.

وحسم ماورو إيكاردي فوز سان جيرمان من ركلة جزاء قبل دقيقتين على النهاية ليتقدم حامل اللقب بنقطتين على ليل صاحب المركز الثاني الذي سيلعب مع أولمبيك ليون غدا الأحد.



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