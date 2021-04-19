ثنائية شريف تمنح الأهلي الفوز على الزمالك

المصدر: د ب أ

استأنف الأهلي رحلة الدفاع عن لقبه في الدوري المصري لكرة القدم بفوز ثمين 2 / 1 على منافسه التقليدي العنيد "الأحد" في المباراة المؤجلة بينهما من المرحلة الرابعة للمسابقة.

ورفع الأهلي رصيده إلى 30 نقطة من 12 مباراة ليتقدم إلى المركز الثاني في جدول المسابقة بفارق ثلاث نقاط خلف الزمالك الذي خاض 15 مباراة في المسابقة حتى الآن.

وجاءت الأهداف الثلاثة للمباراة في الشوط الأول؛ حيث سجل محمد شريف هدفي الأهلي في الدقيقتين 21 و35، وسجل محمود عبد الرازق شيكابالا هدف الزمالك في الدقيقة 31 .

وأهدر محمود علاء ضربة جزاء للزمالك في الدقيقة 64 .

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز