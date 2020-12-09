يورغن كلوب: العالم سيصبح أفضل لو صار مثل غرف تغيير الملابس!

المصدر: د ب أ

رأى الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، أن العالم سيصبح مكانا أفضل إذا كان مثل غرفة تغيير ملابس فرق كرة القدم.

وتحدث كلوب بطريقته الخاصة أمس الثلاثاء في تصريحات لمجلة "كيكر شبورتس" الألمانية، التي تحتفل بالذكرى المئوية لإصدارها، بشأن كيف سيصبح الحال لو أن هناك مزيدا من التسامح واللعب النظيف والتفاهم بين الناس حول العالم.

واعتبر كلوب أن "العالم ينبغي أن يصبح مثل غرفة تغيير ملابس اللاعبين.. لا أتحدث عن رجال يرتدون ملابسهم الداخلية ولكن حول ثقافات مختلفة في نفس المستوى، لا توجد أي خلافات".

وتابع كلوب، الذي وصف نفسه بأنه أحد أكبر الرومانسيين في عالم كرة القدم : "أنا في الثالثة والخمسين، لقد جلست في غرف تغيير ملابس تفوح منها رائحة العرق والروائح الكريهة طوال 48 عاما.. بالتأكيد كرة القدم تربط بين الناس، كرة القدم ليست جنة ولكنها مثال جيد جدا في العديد من الجوانب".

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