300 مليون جنيه إسترليني مساعدات من الحكومة البريطانية للرياضة

المصدر: د ب أ

أعلنت الحكومة البريطانية عن حزمة مالية بقيمة 300 مليون جنيه إسترليني (397 مليون دولار)، للمساعدة على حماية الرياضات الجماهيرية الكبرى في إنجلترا.

ذكرت الوزارة المسؤولة عن الشؤون الرقمية والإعلام والثقافة والرياضة، اليوم الخميس، أن التمويل الذي أطلق عليه "حزمة نجاة الرياضة في الشتاء"، ستدعم من خلاله الحكومة الرياضة والأندية المتأثرة بأزمة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد19.

وسوف تحصل رياضة الرجبي في إنجلترا على 135 مليون جنيه إسترليني، والفروسية على 40 مليون جنيه إسترليني، فيما تم تخصيص 28 مليون جنيه إسترليني لكرة القدم.

يأتي ذلك بعد أن كانت الحكومة تأمل في السماح للجماهير بالعودة إلى الملاعب، مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي ابتداء من الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعد تفشي الفيروس في مارس الماضي.

ورغم ذلك فقد تم تأجيل تلك الخطط بعد ارتفاع عدد الإصابات في جميع أنحاء البلاد، حيث تم فرض إغلاق ثان في إنجلترا خلال نوفمبر الجاري.

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