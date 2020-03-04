كل مباريات الدوري الإيطالي قد تلعب بدون جمهور بسبب كورونا

المصدر: رويترز

أصبحت مواجهة نابولي وإنتر ميلان في كأس إيطاليا غداً الخميس أحدث مباريات كرة القدم التي يصدر قرار بتأجيلها لأجل غير مسمى بسبب فيروس كورونا"كوفيد-19" بينما تتجه الحكومة الإيطالية لإقامة كل مباريات دوري الدرجة الأولى بدون جمهور.



وقالت رابطة دوري الدرجة الأولى، المنظمة لمسابقة الكأس، في بيان إن مباراة إياب الدور قبل النهائي في استاد سان باولو تأجلت بأوامر من حكومة مدينة نابولي.



وهذه المباراة رقم 12 التي تتأجل منذ بداية الأزمة في إيطاليا وثالث مباراة تخص إنتر ميلان.

وقررت حكومة تورينو تأجيل المباراة الأخرى في نفس الدور بين يوفنتوس وميلان التي كانت مقررة اليوم الأربعاء.



وتعد إيطاليا أكثر الدول الأوروبية المتضررة من الفيروس بعد وفاة 79 شخصا وإصابة أكثر من 2500 حالة.

وقال وزير الرياضة الإيطالي فنتشنزو سبادافورا اليوم الأربعاء إن الحكومة ستقرر على الأرجح إقامة كل مباريات دوري الدرجة الأولى خلف أبواب مغلقة.



ويفضل المسؤولون حتى الآن تأجيل المباريات بدلا من إقامتها في غياب الجماهير لكن وسط جدول مكتظ ستكون مهمة إيجاد مواعيد جديدة معقدة جدا.

