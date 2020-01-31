الاتحاد الأفريقي لكرة اليد يحرم تونس من التنظيم القاري لمدة 4 سنوات

المصدر: د ب أ

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة اليد حرمان تونس من تنظيم أي بطولة لمدة أربعة أعوام مقبلة بسبب أحداث الشغب التي حدثت في نهائي أمم أفريقيا بين تونس ومصر.

وقرر الاتحاد بعد اجتماعه اليوم الجمعة توقيع غرامة مالية على الاتحاد التونسي لكرة اليد قدرها 15 ألف يورو بسبب اعتداء أحد المشجعين علي لاعب المنتخب المصري عمر الوكيل، بالإضافة إلى قيام الجماهير بإلقاء الزجاجات الفارغة على لاعبي مصر بجانب حرمان الاتحاد التونسي لكرة اليد من تنظيم أي بطولات افريقيا على صعيد المنتخبات والأندية لمدة أربعة أعوم كاملة.

وكان المنتخب المصري تتوج ببطولة أفريقيا لكرة اليد بفوزه على المنتخب التونسي 27 / 22 يوم الأحد الماضي، وتأهل رسميا لأولمبياد طوكيو التي تقام الصيف المقبل.