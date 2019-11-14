اليابان تواصل الصدارة وفوز مثير لميانمار في تصفيات المونديال

المصدر: د ب أ

عزز المنتخب الياباني صدارته للمجموعة السادسة بالتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2023 وكأس العالم 2022، بفوزه على مضيفه منتخب قيرغيزستان 2 - صفر، اليوم الخميس في الجولة الخامسة من التصفيات التي شهدت فوز ميانمار على طاجيكستان 4 - 3.

وسجل هدفي المنتخب الياباني تاكومي مينامينو في الدقيقة 41 من ركلة جزاء وجينكي هاراجوتشي في الدقيقة 53.

ورفع المنتخب الياباني رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب وتوقف رصيد منتخب قيرغيزستان عند ست نقاط في المركز الثاني.

وفي المباراة الثانية، حقق منتخب ميانمار أول انتصار له في التصفيات على ضيفه منتخب طاجيكستان 4 - 3، وحصد منتخب ميانمار أول ثلاث نقاط له في التصفيات وظل في المركز الخامس الأخير، وتوقف رصيد طاجيكستان عند ست نقاط في المركز الثالث.

وفاز منتخب تركمنستان لكرة القدم على ضيفه كوريا الشمالية 3 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية، وسجل أهداف منتخب تركمنستان ميخايل تيتوف في الدقيقة 23 وأرسلان مايرات امانوف في الدقيقة 73 و وحيد أورزاهيدوف في الدقيقة 88 ، فيما سجل هدف كوريا الشمالية هان كوانج سونغ في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

ورفع منتخب تركمنستان رصيده إلى ست نقاط في المركز الرابع قبل الأخير، وتوقف رصيد منتخب كوريا الشمالية عند سبع نقاط في المركز الثاني.

وفاز المنتخب الفلبيني على مضيفه منتخب جزر المالديف 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة، وسجل هدفي المنتخب الفلبيني ايان رمزي وجون باتريك ستراوس في الدقيقتين 52 و69، فيما سجل هدف جزر المالديف حسن نايز في الدقيقة الاخيرة من المباراة.

ورفع المنتخب الفلبيني رصيده إلى سبع نقاط، في المركز الثالث، وتوقف رصيد منتخب جزر المالديف عند ثلاث نقاط في المركز الرابع قبل الأخير.