مدرب إشبيلية يصاب بـ "اللوكيميا"

المصدر: د ب أ

أعلن خواكين كاباروس، المدير الفني لنادي إشبيلية الإسباني، اليوم الأحد أنه مصاب باللوكيميا (سرطان الدم).

جاءت هذه التصريحات لكاباروس بعد فوز فريقه على فريق بلد الوليد بهدفين نظيفين.

وقال كاباروس (63 عاما) في المؤتمر الصحفي بعد المباراة إنه عازم على الاستمرار في عمله وأضاف: "عندي لوكيميا مزمنة، لكن ذلك لن يوقفني عن مزاولة عملي".

وتابع كاباروس: "أعيش حياة عادية ولا أريد أن أتحدث بعد الآن عن الموضوع، والكل يعرف أن كل شيء على ما يرام".

وفاز اشبيلية في ثلاث من أربع مباريات في الدوري خاضها تحت قيادة كاباروس، المدير الرياضي السابق، الذي تولى القيادة الفنية للفريق خلفا لبابلو ماشين منتصف الشهر الماضي.

ويحتل اشبيلية المركز الخامس في جدول الدوري بفارق نقطة واحدة عن خيتافي، الذي يحتل المركز الرابع، ويقاتل اشبيلية من أجل أن يتمكن في المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا.