الترجي مع قسنطينة والأهلي مع صن داونز والوداد مع مازيمبي

المصدر: د ب أ

أسفرت قرعة دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا التي جرت اليوم الأربعاء، في العاصمة المصرية القاهرة عن مجموعة من المواجهات المتوازنة.

ووضعت القرعة، التي قام بسحبها النجمان الكاميروني باتريك مبوما والمصري عماد متعب، فريق شباب قسنطينة الجزائري في مواجهة الترجي التونسي (حامل اللقب) في لقاء عربي خالص، فيما يلتقي ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي مع الأهلي المصري في تكرار للقائهما بنهائي نسخة المسابقة العام 2001.

وأوقعت القرعة فريق حوريا كوناكري الغيني مع الوداد البيضاوي المغربي، في حين يواجه مازيمبي الكونغولي الديمقراطي فريق سيمبا التنزاني.

وتم تقسيم الفرق الصاعدة للأدوار الإقصائية إلى مستويين، حيث ضم المستوى الأول فرق الوداد البيضاوي والترجي ومازيمبي والأهلي، التي تصدرت ترتيب مجموعاتها في مرحلة المجموعات، فيما ضم المستوى الثاني فرق صن داونز وحوريا كوناكري وشباب قسنطينة وسيمبا، التي احتلت المراكز الثانية في مجموعاتها، على أن يلتقي أحد فرق المستوى الأول مع أحد فرق المستوى الثاني، ولا يتقابل فريقان كانا في نفس المجموعة في دور المجموعات.

ومن المقرر أن تقام مباريات الذهاب على ملاعب فرق المستوى الثاني يومي الخامس والسادس من أبريل القادم، فيما تجرى لقاءات العودة بملاعب فرق المستوى الأول، بعدها بأسبوع.

وفي الدور قبل النهائي يلتقي الفائز من مباراة حوريا والوداد مع الفائز من مواجهة الأهلي وصن داونز، فيما يواجه الفائز من مباراة الترجي وشباب قسنطينة مع الفائز من مواجهة مازيمبي وسيمبا.

وتقام مباراتا الذهاب في هذا الدور يومي 26 و27 أبريل على أن تجرى مباراتا العودة بعدها بأسبوع، علما بأن الدور النهائي سيجرى ذهابا أحد يومي 24 و25 مايو المقبل، فيما سيقام لقاء الإياب بعدها بأسبوع أيضا.