رئيس نادي النصر.. توجيهات القيادة ستعيد العميد إلى منصات التتويج

المصدر: البيان الإلكتروني

رفع عبد الرحمن عبيد أبو الشوارب، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس نادي النصر الثقافي الرياضي، وذلك عقب صدور قرار سموه بتكليفهِ برئاسة مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم ، كما توجه أبو الشوارب بمزيد من الشكر و التقدير لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم ، رئيس مجلس إدارة نادي النصر الثقافي الرياضي ، وذلك للثقة الكبيرة التي أولاها سموه إياه ، مؤكداً أن توجيهات ورؤى سموهما ستكون هي الدستور الذي ينهل منه مجلس الإدارة بتشكيلته الجديدة من أجل عودة العميد مرة أخرى إلى منصات التتويج.

وقال أبو الشوارب " تعلمنا داخل قلعة العميد أن خدمة الكيان الكبير تُحتم علينا أن نقدم الغالي و النفيس من أجل أن تبقى راية النصر عاليةً خفاقةً ، وأن نستلهم من الدروس والعبر التي قدمها الرعيل الأول ليبقى العميد دائماً أيقونة الرياضة في دولة الإمارات العربية المتحدة" .

وأضاف " الثقة الغالية التي أولانا إياها سمو رئيس النادي تُحملنا مسؤوليات كبيرة في مجلس الإدارة ، وتضعنا في تحدٍ كبير يليق دائماً بقيمة وعظمة الكيان الكبير الذي نتشرف بخدمته في كل زمانٍ ومكان" .

وأكد أبو الشوارب أن هدف المجلس الجديد هو عودة نادي النصر إلى موقعه الطبيعي في صدارة أندية الدولة كما تعود دائماً ، مُطالباً جمهور النصر بالوقوف خلف النادي من أجل تحقيق تطلعاتهم وآمالهم.

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