حمدان بن راشد يصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة النصر

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ، نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس نادي النصر الثقافي الرياضي ، القرار رقم 4 لسنة 2018 ، بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية برئاسة عبدالرزاق الهاشمي.

وبموجب القرار الذي حصل " البيان الرياضي " على نسخة منه يتألف المجلس الجديد من كل من :

عبد الرزاق السيد محمد الهاشمي رئيسا

مروان محمد سنكل نائبا للرئيس

منصور رحمة الفلاسي عضوا

عبد الباسط علي عبد الرحمن عضوا

قاسم محمد النعيمي عضوا

يعمل بهذا القرار من تاريخه ، ويلغى أي قرار آخر صادر بهذا الشأن ، وعلى جميع جهات الاختصاص العمل بما جاء فيه .