حمدان بن راشد يصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة النصر

أصدر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ، نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس نادي النصر الثقافي الرياضي ، القرار رقم 4 لسنة 2018 ، بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية برئاسة عبدالرزاق الهاشمي.
وبموجب القرار الذي حصل " البيان الرياضي " على نسخة منه يتألف المجلس الجديد من كل من :
- عبد الرزاق السيد محمد الهاشمي رئيسا
- مروان محمد سنكل نائبا للرئيس
- منصور رحمة الفلاسي عضوا
- عبد الباسط علي عبد الرحمن عضوا
- قاسم محمد النعيمي عضوا
يعمل بهذا القرار من تاريخه ، ويلغى أي قرار آخر صادر بهذا الشأن ، وعلى جميع جهات الاختصاص العمل بما جاء فيه .