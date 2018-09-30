حمدان بن راشد يصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة النصر

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

أصدر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ، نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس نادي النصر الثقافي الرياضي ، القرار رقم 4 لسنة 2018 ، بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية برئاسة عبدالرزاق الهاشمي.

وبموجب القرار الذي حصل " البيان الرياضي " على نسخة منه يتألف المجلس الجديد من كل من :

  • عبد الرزاق السيد محمد الهاشمي  رئيسا
  • مروان محمد سنكل  نائبا للرئيس
  • منصور رحمة الفلاسي  عضوا
  • عبد الباسط علي عبد الرحمن عضوا
  • قاسم محمد النعيمي عضوا

يعمل بهذا القرار من تاريخه ، ويلغى أي قرار آخر صادر بهذا الشأن ، وعلى جميع جهات الاختصاص العمل بما جاء فيه .

 

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