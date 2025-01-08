محمد صلاح يكشف عن تعلمه لغة جديدة

كشف النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي أنه يتعلم اللغة الإسبانية، لكنه يشير إلى أن هذا لا يعني أنه سينتقل إلى أحد أندية الدوري الإسباني .

ولم يتبق على عقد نجم ليفربول سوى ستة أشهر، ويبدو أنه سيرحل في نهاية الموسم.

و لا تزال المفاوضات مفتوحة، لكن لم يتم إحراز تقدم يذكر حتى الآن، وبينما زعم صلاح مؤخرًا أن هذا سيكون "عامه الأخير" في ميرسيسايد، لم يستبعد تمديد عقده مع ليفربول.

وفي حديثه إلى "TNT Sports Mexico"، قلل صلاح من أهمية الحديث عن الانتقال إلى إسبانيا، لكنه اعترف بأنه يتعلم كيفية التحدث باللغة.

وفي حديث صريح مع سكاي سبورتس، أعرب صلاح عن إحباطه بشأن مفاوضات تجديد عقده مع ليفربول. وقال: "إنها الأشهر الستة الأخيرة من فترة وجودي في ليفربول. ولا يوجد أي تقدم هناك. نحن بعيدون كل البعد عن أي تقدم. لذا، نحتاج فقط إلى الانتظار لنرى".

وخلال ثماني سنوات قضاها في النادي، لم يحقق اللاعب المصري سوى لقب واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز . وبالتالي، فهو يعتبر الفوز باللقب الثاني أولوية قصوى بالنسبة له وللنادي.

وأضاف صلاح "بصراحة، أهم شيء بالنسبة لي هو الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز وأن أكون جزءًا كبيرًا منه. لا أريد أن أكون مثل أي شخص آخر وأن ألعب دورًا صغيرًا. أريد الفوز باللقب، وأريد من الناس أن يقولوا إنه صنع الفارق، وساعد الفريق على الفوز. الأمر ليس سهلاً على الإطلاق".