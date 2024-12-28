كارلسين ينسحب من بطولة العالم للشطرنج بعد تغريمه بسبب ملابسه

تسبب النرويجي ماجنوس كارلسين، بطل العالم للشطرنج السريع، في فضيحة بالبطولة المقامة في نيويورك بسبب ارتداء الجينز.

وبعد معاقبته من الاتحاد الدولي لانتهاكه قواعد الملابس في البطولة، أعلن النرويجي البالغ من العمر 34 عاما انسحابه على الفور.

وقال كارلسين: "إذا كان هذا ما يريدون فعله فعلى الأرجح سأتوجه إلى مكان حيث يكون الطقس فيه لطيفا بعض الشيء".

وحضر المصنف الأول على العالم في الشطرنج ليوم المباراة أمس الجمعة وهو يرتدي الجينز، علما بأنه لا يسمح للمشاركين بارتداء هذه الملابس.

وبعد مباراته الثانية، تم تغريم كارلسين 200 دولار من قبل الاتحاد الدولي للشطرنج وتم توجيه إنذار نهائي له لتغيير ملابسه. ورفض كارلسين هذا وتم استبعاده من الجولة التاسعة.

ورفض كارلسين بعدها الاستمرار في الأدوار المتبقية من البطولة.

وذكر الاتحاد الدولي للشطرنج في بيان أصدره مساء أمس الجمعة: "اليوم، انتهك السيد ماجنوس كارلسين قواعد الملابس بارتداء الجينز، حيث يحظر ارتداء هذه الملابس بموجب اللوائح المعتمدة منذ فترة طويلة لهذه البطولة".

وأضاف البيان: "هذه القواعد موجودة منذ سنوات ومعروفة لكل المشاركين ويتم إبلاغهم بها قبل كل حدث".