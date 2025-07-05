لاعبو ليفربول يتجمعون في البرتغال لحضور جنازة جوتا

تجمع لاعبو ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في بلدة جوندومار البرتغالية الصغيرة اليوم السبت، لحضور جنازة زميلهم ديوجو جوتا الذي توفي مع شقيقه الأصغر في حادث سيارة في إسبانيا أول أمس الخميس.

وكان قائد الفريق فيرجيل فان دايك وحارس المرمى كيفن كيليهير والمدرب أرنه سلوت من بين زملائه السابقين والحاليين الذين وصلوا إلى البرتغال في وقت متأخر من أمس الجمعة لتقديم العزاء في وفاة المهاجم وشقيقه أندريه سيلفا.

ومن المتوقع أن ينضموا إلى عائلة جوتا المكلومة ومئات السكان في جوندومار، وهي بلدة صغيرة في شمال البرتغال حيث نشأ جوتا، لحضور الجنازة في كنيسة إيجريجا ماتريز.

ومن المتوقع أن يرافق روت كاردوزو التي تزوجت من جوتا قبل أسبوعين، أطفال الزوجين الثلاثة الصغار.

وتسبب موت جوتا (28 عاما) في حالة من الصدمة في عالم كرة القدم وخارجه، وتدفقت رسائل التعازي من قادة الدول ونجوم اللعبة.

ويعتقد أن الأخوين كانا متجهين إلى عبارة في إسبانيا للسفر إلى بريطانيا، عندما انحرفت سيارتهما من طراز لامبورجيني عن الطريق واشتعلت فيها النيران بعد منتصف ليل الخميس.

وقالت الشرطة إنها تشتبه في انفجار أحد إطارات السيارة.