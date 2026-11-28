في ستينيات القرن الماضي، كانت اليابانية أكيكو تاكوجيما تحاول شق طريقها في لعبة «الشوغي» عندما أخبرها مدرب رجل بأن النساء «غبيات» أكثر من أن يتفوقن فيها، واقترح عليها أن تجد شيئاً آخر تقضي فيه وقتها.

وبعد أكثر من نصف قرن، تستعد امرأة أخرى لتقديم الرد الأكثر وضوحاً على تلك الفكرة، ليس بالكلمات وإنما بالجلوس أمام أفضل اللاعبين الرجال في اليابان.

فابتداءً من أبريل المقبل، ستصبح توموكا نيشياما، البالغة 31 عاماً، أول امرأة تدخل تصنيف «كيشي» الاحترافي وتنافس الرجال في أعلى مستويات «الشوغي»، منهية بذلك حاجزاً ظل قائماً منذ تأسيس الاتحاد الياباني للشوغي عام 1924.

وعلى الرغم من أن تصنيف «كيشي» محايد من حيث الجنس نظرياً، فإن جميع من وصلوا إليه طوال أكثر من قرن كانوا رجالاً.

وتُعرف «الشوغي» غالباً باسم «الشطرنج الياباني»، وهي لعبة استراتيجية يُعتقد أن جذورها تعود إلى الهند قبل انتقالها إلى الصين ومناطق أخرى في آسيا.

وتُلعب على رقعة تضم 81 خانة، ويحرك كل لاعب 20 قطعة خماسية الشكل، في محاولة للوصول إلى ملك الخصم وتحقيق الفوز.

لكن اللعبة أبعد ما تكون عن هواية هامشية في اليابان، فبحسب ورقة حكومية يابانية صدرت عام 2025 ونقلتها صحيفة الغارديان، يمارس «الشوغي» بانتظام نحو 5 ملايين شخص في البلاد، فيما لا تمثل النساء سوى نحو 20% منهم.

ويكشف تاريخ اللعبة عن فجوة أكبر بكثير عند الوصول إلى مستوياتها العليا.

فعندما تأسس الاتحاد الياباني للشوغي عام 1924، ظل تصنيف «كيشي» حكراً فعلياً على الرجال لأكثر من 100 عام.

وحتى أكتوبر الماضي، كان جميع اللاعبين النشطين في هذه الفئة، وعددهم 174 لاعباً، من الرجال.

الطريق بدأت تتغير عندما خفف الاتحاد العام الماضي معايير الترقية، بما يسمح للاعبات بالوصول إلى تصنيف «كيشي» بناءً على نتائجهن في البطولات النسائية.

لكن القرار لم يمر بهدوء، إذ أبدى عدد من اللاعبين المحترفين الرجال اعتراضهم، فيما تعرضت نيشياما لإساءات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وحاول منتقدون وصف تقدمها بأنه ناتج عن «تمييز إيجابي»، ما دفع الاتحاد إلى التدخل للدفاع عنها.

وعلقت صحيفة يوميوري شيمبون اليابانية على وصول نيشياما بالقول إن عالم «الشوغي» يدخل«عصراً جديداً».

لكن هذا الإنجاز التاريخي لا يعني أن الفجوة انتهت، ففي مستويات التدريب المؤهلة للاحتراف لا تزال أعداد الفتيات محدودة جداً مقارنة بالفتيان.

وتقول اللاعبة المحترفة ساوري شيماي إنها بدأت تعلم اللعبة في السادسة من عمرها بعد مشاهدة جدها وهو يلعب، مضيفة أن وجود الفتيات في عالم «الشوغي» كان نادراً للغاية عندما بدأت مسيرتها، وحتى اليوم لا يزال عدد الفتيات اللواتي يمارسن اللعبة أقل بكثير من الأولاد.

ورغم أن لعبة «الشوغي» الاحترافية النسائية انطلقت عام 1974 بست لاعبات فقط، ارتفع عدد المحترفات اليوم إلى أكثر من 80، إلا أن الرجال لا يزالون يتفوقون عليهن عدداً بصورة واضحة.

وترى شيماي، التي أصبحت محترفة عندما كانت في الخامسة عشرة، أن وصول امرأة إلى الفئة الاحترافية نفسها التي ينافس فيها الرجال كان مجرد مسألة وقت.

ولا تقتصر مطالب اللاعبات على الوصول إلى المنافسات، فكارولينا فورتين، أول لاعبة أجنبية تصبح محترفة في اللعبة، ترى أن تنظيم «الشوغي» نفسه يحتاج إلى تغييرات تراعي حياة النساء بصورة أكبر، خصوصاً في مسائل مثل إجازة الأمومة ورعاية الأطفال.

وجاء ذلك بعد جدل شهدته اللعبة العام الماضي، عندما قرر الاتحاد منع اللاعبات الحوامل من خوض مباريات الألقاب لمدة 14 أسبوعاً حول موعد الولادة المتوقع، قبل أن يتراجع سريعاً عن القرار.

وتقول فورتين إن إنجاز نيشياما تاريخي، لكنها تشعر أيضاً بالقلق حيال الطريق المقبل، إذ ستجد نفسها محاطة باللاعبين الرجال، وستواجه ضغطاً مستمراً لإثبات قدراتها.

أما نيشياما نفسها، فتربط إنجازها بالنساء اللواتي سبقنها، مؤكدة أن اللاعبات الأكبر سناً دعمنها وحدثنها عن الصعوبات التي واجهنها، وأن التاريخ الذي صنعته تلك الأجيال هو الذي أتاح لها الوصول إلى هذه اللحظة.

وبين أكيكو تاكوجيما التي قيل لها قبل عقود إن النساء لا يستطعن التفوق في «الشوغي»، وتوموكا نيشياما التي ستجلس في أبريل المقبل أمام الرجال في أعلى مستويات اللعبة، استغرق الرد أكثر من نصف قرن، لكن هذه المرة، سيكون الرد على رقعة الشطرنج الياباني.