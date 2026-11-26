تتجاوز الرماية في معرض العين للصيد والفروسية 2026 كونها مجرد رياضة، حيث يقف الزوار أمام ترسانة من أسلحة الرماية التي تدمج بين دقة التصنيع واللمسات الجمالية، حيث تتحول قطعة السلاح من مجرد أداة إلى تحفة فنية تعكس مهارة الرامي وقوة العيار.





كما أن التنافس بين الجهات العارضة ليس فقط على مبيعات السلاح، بل على تقديم تقنيات «الرماية الذكية» التي تمنح الصياد تفوقاً تقنياً غير مسبوق في الميدان. ويعكس دمج رياضة الرماية العريقة في أروقة المعرض رؤية واعية لا تكتفي باستعراض الأسلحة فحسب، بل تهدف إلى بناء جيل يمتلك أدوات القوة والانضباط التي كان يتحلى بها الأجداد في ميادين الصيد والفروسية.

سلّط معرض العين الدولي للصيد والفروسية 2026 الضوء أيضاً على قطاع معدات الصيد والرماية الرياضية، وتعددت المشاركات بين المحلية والإقليمية والدولية، من خلال عرض أحدث بنادق الرماية والمناظير والمعدات والأدوات المخصصة للصيد والأنشطة الخارجية.

الصيد المسؤول

يشكل المعرض منصة للصيد المسؤول، إذ يشجع المصنّعين والمؤسسات المتخصصة والهواة على الممارسات الأخلاقية واحترام الحياة الفطرية والأساليب المستدامة للصيد في الموائل الطبيعية، وهي قيم تقع في صميم التراث الإماراتي للصيد. كما يجمع المعرض في دورته الثانية الصناعة والمؤسسات المتخصصة والهواة لاستعراض أحدث التطورات في صناعتي الصيد والرماية، وتعزيز الصيد المسؤول، وصون التراث الشعبي الإماراتي، وفق الأنظمة القانونية والبيئية المعمول بها.

استراتيجية النخبة

يظل معرض العين للصيد والفروسية منصة استراتيجية تجمع النخبة، ليس فقط للشراء أو عقد الصفقات، بل لترسيخ ثقافة الرماية بوصفها جزءاً من الهوية الوطنية. إن القوة الحقيقية لهذا الحدث لا تكمن في صلابة الفولاذ الذي تعرضه المنصات، بل في قدرة القائمين عليه على تحويل رياضة الصيد إلى لغة عالمية تجمع بين شغف الهواة وحرفة المحترفين، مع الحفاظ على التوازن الدقيق بين الحداثة والالتزام بقوانين الاستدامة والبيئة.

مجتمع الصيد

كما أبدى عدد من الزوار إعجابهم باهتمام معرض العين للصيد والفروسية 2026 بالرماية وعرض الأسلحة والبنادق، في إشارة تؤكد أهمية مجتمع الصيد والرماية الرياضية، لا سيما وأن معظمها تصمم وتُصنع في دولة الإمارات، كما أنها تعكس الالتزام بتلبية تطلعات عشاق الصيد والرماية الذين يسهمون في الحفاظ على إرث الصيد العريق في الدولة ونقله إلى الأجيال المقبلة.