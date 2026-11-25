تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، انطلقت صباح اليوم الدورة الثانية من معرض العين الدولي للصيد والفروسية 2026، الذي تنظمه مجموعة أدنيك، إحدى شركات مدن، بشراكة استراتيجية مع نادي صقاري الإمارات، ويستمر المعرض إلى 29 نوفمبر الجاري في مركز أدنيك العين، تحت شعار «تراثنا عزنا وفخرنا»، ويستقبل زواره يومياً من الساعة 10:00 صباحاً حتى 10:00 مساءً.

ويقدم معرض العين الدولي للصيد والفروسية 2026 في دورته الجديدة سلسلة من المسابقات الجديدة التي تجمع بين الضيافة الإماراتية والمعرفة التراثية والتحدي الرياضي، ضمن برنامج يمتد على مدى خمسة أيام ويحتفي بالتراث والضيافة الإماراتية.

كما تأتي الدورة الثانية، بعد دورة افتتاحية استقبلت أكثر من 116 ألف زائر، وتضم مسابقات تتيح للزوار المشاركة والمتابعة، وتسهم في صون التقاليد الإماراتية.

من أبرز المسابقات الجديدة «مسابقة آداب القهوة العربية»، التي تُنظم بالتعاون مع هيئة أبوظبي للتراث، وتُقام يومياً من الساعة 4:00 مساءً حتى 10:00 مساءً في «منطقة الحضيرة والضيافة التقليدية» في القاعة 3، حيث يستعرض خمسة متسابقين يومياً مهاراتهم في إعداد القهوة العربية والتزامهم بآداب الضيافة الإماراتية في أجواء المجلس، ويخضعون لاختبار في آداب المجلس وطقوس القهوة العربية وقيم الضيافة وتقاليدها التي تعزز التكافل المجتمعي، وتهدف المسابقة إلى صون هذا الموروث وضمان انتقاله إلى الأجيال المتعاقبة.

وفي القاعة 3 أيضاً، يجمع «تحدي المطرقة» و«تحدي التعلق» الجديدان أفراد المجتمع عبر منافسات رياضية، حيث يتنافس المشاركون على مدار اليوم وطوال أيام المعرض لتحطيم أرقام قياسية جديدة، مع تخصيص جوائز نقدية لأبرز الفائزين في كل من التحديين.

وتضيف لعبة «كلك كفو» الإماراتية الجديدة لمسة تراثية عبر مسابقات للأسئلة والأجوبة تُقام بصورة دورية في القاعة 3 طوال أيام المعرض، وتهدف اللعبة إلى إشراك الزوار وتعريفهم بقطاعات المعرض المعنية بالسلوقي العربي والصقارة والفروسية والإبل.

وإلى جانب المسابقات، تستحضر «قرية الصيادين والفرسان الصغار» الجديدة التي تقدمها أدنوك في القاعة 2 أجواء المخيم الصحراوي التقليدي، وتضم ورشاً عملية للصقارة والسلوقي العربي ومنطقة للحضيرة ومنطقة للفنون والحرف اليدوية، فيما تستقبل «منطقة الحضيرة والضيافة التقليدية» في القاعة 3 جميع الزوار للتعرف إلى طريقة إعداد القهوة العربية بالأسلوب الإماراتي التقليدي، ومن الفعاليات الأخرى «تجربة نجم سهيل الرقمية» في جناح هيئة أبوظبي للتراث، و«حديقة الحيوانات التفاعلية» وعروض الطيور والزواحف المصغرة في جناح حديقة العين للحيوانات، وعروض «العيالة» الحية في مختلف أرجاء المعرض.

وعلى مدى خمسة أيام من المسابقات والعروض الثقافية والأنشطة العائلية، يواصل معرض العين الدولي للصيد والفروسية 2026 تعزيز حضوره موعداً ثابتاً على أجندة فعاليات العين، وترسيخ مكانته بين أبرز الفعاليات في المنطقة التي تحتفي بالتراث والتقاليد الحية، تماشياً مع شعاره «تراثنا عزنا وفخرنا».