شرطة الشارقة يهزم أياكس في مهرجان كلباء الرياضي

برعاية سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وصلت فعاليات مهرجان كلباء الرياضي الأول إلى محطة اليوم الرابع تحت شعار «عش المنافسة.. واستمتع بالتجربة»، حيث أقيمت أمس العديد من المسابقات الرياضية والفعاليات المصاحبة وسط أجواء مميزة تسود المهرجان الذي يشتمل على 9 ألعاب رياضية ونشاطين مجتمعيين ويحظى بإقبال كبير في درة الساحل الشرقي.

شهد الفعاليات محمد عبيد الحصان أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، والدكتور سيف أحمد الزعابي رئيس اللجنة المنظمة، والمهندس عادل صالح الحمادي، وراشد سعيد بن فريش الكندي رئيس مجلس إدارة نادي كلباء الرياضي، وعبد الرحمن الدرمكي مدير المهرجان.

في مسابقة كرة القدم وضمن فرق المجموعة الثالثة، نجح فريق القيادة العامة لشرطة الشارقة في الفوز على أياكس بنتيجة 6/2، وتألق سعود خليل بتسجيل سوبر هاتريك لفريقه بجانب راشد هزيم ومحمد جاسم فيما سجل هدفي أياكس كل من: فهد خميس وإسلام محمد، وضمن مباريات المجموعة الرابعة حقق فريق بلدية كلباء الفوز على نوفمبر بنتيجة 1/3 وسجل له كل من: طلال درويش، وحمد بن سعيد، وفهد جمعة وسجل للخاسر عمر محمد.

في مسابقة كرة الطائرة المجتمعية نجح فريق MIH في تحقيق فوز صعب على هيئة الشارقة للدفاع المدني بثلاثة أشواط مقابل شوطين، فيما حقق فريق البركان فوزاً قوياً على فريق UAEX بثلاثة أشواط دون رد، كما تم تكريم الفائزين في عدد من التحديات ضمن برنامج المهرجان، كما تم تنظيم فقرات استعراضية للطالبات على المسرح الرئيسي نالت استحسان الحاضرين.

على جانب آخر، تنطلق غداً الأربعاء بطولة الإيرسوفت في دور المجموعات وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل بمشاركة 12 فريقاً و 72 لاعباً، كما ستتواصل مباريات كرة القدم وكرة الطائرة المجتمعية لتحديد المتأهلين للأدوار التالية، كذلك ستقام مباريات الألعاب الإلكترونية «بلاي ستيشن» لفئة الزوجي، إلى جانب مسابقات تحديات المدارس وفعاليات «فقرات واستعراضات» على المسرح الرئيسي وفقرة «أبطال الساحة» لتقديم أسئلة وجوائز للجمهور بجانب ألعاب التلي ماتش في منطقة التحديات.