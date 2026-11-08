إثارة في ثاني أيام مهرجان كلباء الرياضي وتكريم أبطال الجري والجوجيستو

تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، شهدت منافسات اليوم الثاني من مهرجان كلباء الرياضي الأول، الذي ينظمه مجلس الشارقة الرياضي، تنافساً كبيراً في مختلف الألعاب، وقام الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، بتكريم الفائزين بالمراكز الأولى في مسابقة الجري، بحضور الدكتور سيف أحمد الزعابي، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة المنظمة، والمهندس عادل صالح الحمادي، عضو مجلس الإدارة، وراشد سعيد بن فريش الكندي، رئيس مجلس إدارة نادي كلباء الرياضي، كما تم تكريم أبطال الجوجيتسو.

وضمن مسابقة مهرجان كلباء للجري لمسافة 10 كلم لفئة المواطنين «رجال» جاء بالمركز الأول خالد خليل والثاني سهيل محمد والثالث أحمد البدور وللمواطنات حلت بالمرتبة الأولى كثلوم المازمي والثانية كلثم الشامسي والثالثة موزا سيف، وللفئة المفتوحة رجال جاء الأول طه آدم والثاني فؤاد عز والثالث نجيب أكيج، وللسيدات الأولى نوال جيرتو والثانية سيمهال جيبرو والثالثة وفاء الماس.

ولمسافة 5 كلم لفئة المواطنين رجال حل أولاً حمود الزعودي، والثاني عبدالله سرور، والثالث علي بوشوان، وللمواطنات الأولى سارا سلمان، والثانية موزا المهيري، والثالثة مهرة جاسم، وللفئة المفتوحة رجال الأول داجن تسفاي، والثاني سالم ماينجا، والثالث جوليوس كيسار، وللسيدات الأولى جيس توي، والثانية بيديلا، والثالثة آرتي جانا.

بدوره كرّم عبدالرحمن الدرمكي، مدير المهرجان، الفائزين بالمراكز الأولى في منافسة الجوجيستو لمختلف الأوزان للرجال لأوزان 94 كجم و 77 كجم و 62 كجم، ولفئة الناشئين لأوزان 73 كجم و60 كجم و50 كجم، والبراعم أوزان 46 كجم و38 كجم و30 كجم.

وضمن نتائج مباريات كرة القدم في المجموعة الثالثة تعادل أياكس مع فريق القيادة العامة لشرطة الشارقة 3-3 لحساب المجموعة الثالثة، وفي الرابعة فاز الاتحاد على نوفمبر 5-2.

تتواصل منافسات المهرجان، غداً الاثنين، بإقامة مباريات كرة القدم وكرة الطائرة، بجانب تصفيات الألعاب الإلكترونية «البلاي ستيشن»، فيما ستقام أيضاً تحديات فرق المدارس وتحديات «الصناديق والبلانك»، بجانب مسابقات تفاعلية.