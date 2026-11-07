العربي يستعيد صدارة دوري «الهواة» بثلاثية في مرمى الاتفاق

استرد العربي صدارة دوري الدرجة الأولى «الهواة» من الامارات بعد فوزه العريض على مضيفه الاتفاق صاحب المركز الأخير بنتيجة 3-0 خلال المباراة التي أقيمت ضمن مواجهات الجولة التاسعة، والتي أقيمت اليوم السبت على أرضية ملعب شباب الأهلي في العوير، جاءت أهداف العربي الثلاثة خلال الشوط الثاني عن طريق كل من: ريجيس جياكومين «هدفين» وويسلي براجا في الدقائق 48، 64،81، ليرفع فارس أم القيوين رصيده الى 19 نقطة بفارق نقطة عن الامارات الذي تراجع وصيفاً فيما تجمد رصيد الاتفاق عند 4 نقاط ليبقى في مركزه الخامس عشر «الأخير».

وفي مباراة ثانية تعادل غلف يونايتد ودبا الحصن بنتيجة 2-2 احرز لدبا الحصن كل من احمد نبيل وعليون ندور 34، 65، وسجل لغلف يونايتد احمد العفاد مدافع دبا الحصن بالخطأ في مرمى فريقه وفرنانديز لوكاس في الدقيقتين، 22، 45، ليرفع دبا الحصن رصيده الى 12 نقطة في المركز الثامن وغلف يونايتد الى 8 نقاط في المركز الثالث عشر.

وكانت مباريات الجمعة قد اسفرت عن فوز الامارات على الذيد بنتيجة 2-1، وتعادل دبا والحمرية بهدف لكل فريق وفوز فورت فيرتوس على سيتي بهدف دون رد.

وتختتم مواجهات الأسبوع التاسع غداً الأحد بمواجهة العروبة صاحب المركز التاسع برصيد 11 نقطة والذي يستقبل بالم سيتي السابع برصيد 12 نقطة، ويرحل الفجيرة العاشر برصيد 9 نقاط نحو ملعب البطائح الثاني عشر برصيد 8 نقاط.