سانشيز: كلباء رفع شعار الفوز على الظفرة وهدفنا العودة بالنقاط

شدد الإسباني فيكتور سانشيز المدير الفني لفريق كلباء على أهمية مواجهة الظفرة غداً السبت، مؤكداً أنها تمثل محطة مهمة في مشوار الفريق نحو تحقيق أهدافه هذا الموسم، مشيراً إلى أن الطموح الأساسي يتمثل في حصد النقاط الثلاث، وهو ما يشكل حافزاً إضافياً للاعبين لتقديم أفضل ما لديهم والظهور بالمستوى المأمول.

وأوضح سانشيز أن المباراة لن تكون سهلة في ظل التطور الذي يشهده أداء الظفرة والنتائج الإيجابية التي حققها في الفترة الأخيرة، الأمر الذي يفرض على كلباء التعامل مع المواجهة بتركيز كبير وجدية طوال دقائق اللقاء.

وأشار مدرب كلباء خلال المؤتمر الصحفي إلى أن فريقه يسير في الاتجاه الصحيح، وأن الأداء يتطور من مباراة لأخرى سواء على مستوى الانسجام أو التنافسية داخل الملعب، لافتاً إلى أن الفريق قدم مستويات جيدة في مواجهاته الأخيرة أمام عدد من الفرق الكبيرة وأثبت قدرته على مجاراة مختلف المنافسين وتقديم مباريات قوية.

وأكد سانشيز أن التحدي المقبل يتمثل في ترجمة هذا التطور إلى نتيجة إيجابية أمام الظفرة، ومواصلة الظهور بالصورة ذاتها التي قدمها الفريق في مبارياته السابقة، خصوصاً أن مثل هذه المواجهات أمام الفرق المتقاربة في جدول الترتيب تكتسب أهمية مضاعفة، وتتطلب مضاعفة الجهد والتركيز من أجل تعزيز موقع كلباء وتحقيق تطلعاته. تجدر الإشارة إلى أن كلباء يحتل المركز الحادي عشر برصيد 5 نقاط.