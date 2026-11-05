مبادرة طيبة من نادٍ إسباني لدعم أسرة اللاعب الراحل دي ميجيل

سيذهب عائد كل تذكرة يبيعها ألميريا أمام فريق تينيريفي إلى أسرة اللاعب خيسوس دي ميجيل، فقد أعلن النادي الإسباني تخصيص كامل إيرادات بيع تذاكر مباراته المقبلة على ملعبه لدعم عائلة اللاعب الراحل، كما وجه إليها دعوة لحضور اللقاء إذا سمحت ظروفها بذلك.

وجاءت المبادرة بقرار من محمد الخريجي، رئيس مجلس إدارة ألميريا، بحسب بيان النادي. وأوضح النادي أن أي دعم مادي أو معنوي لا يعوض فقدان شخص عزيز، وأن الخطوة تعكس تضامنه مع الأسرة في الظروف التي تمر بها.

وجاءت المبادرة عقب وفاة دي ميجيل، لاعب تينيريفي، إثر اصطدامه بخيسوس أوونو، حارس مرمى أندورا، خلال مواجهة الفريقين. وبحسب إذاعة «COPE» الإسبانية، تعرض أوونو لهتافات مسيئة من بعض الجماهير، وأغلق حسابه على «إنستغرام» بعد تلقيه رسائل ضده.