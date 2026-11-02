«الهواة» على صفيح ساخن.. فارق النقطة يشعل القمة

وضعت نتائج مواجهات الأسبوع الثامن من دوري الدرجة الأولى «الهواة» صدارة المسابقة على المحك وفوق صفيح ساخن وذلك عقب تلقي فريق العربي المتصدر هزيمة ثانية على التوالي هذه المرة أمام الذيد الذي فاجأ الجميع بهذا الانتصار الذي تحقق في معقل ملعب العربي في ام القيوين، وعلى الرغم من الخسارة الا أن العربي «16 نقطة» لايزال متقدماً بقية الفرق بفارق نقطة عن أقرب منافسيه فريق الامارات الذي يملك 15 نقطة وتمكن من تحقيق فوز مهم على دبا بثلاثية وهو الفوز الثاني توالياً للصقور

وخلف الامارات تأتي 4 فرق برصيد 13 نقطة بدءاً من الذيد الذي يحتل المركز الثالث بفارق الأهداف عن دبا الرابع وفورت فيرتوس «الخامس » والحمرية «السادس» فيما يأتي بالم سيتي سابعاً بعد فوزه المهم على البطائح بهدف.

تراجع

وتراجعت نسبة تسجيل الأهداف عقب نهاية هذه الجولة والتي شهدت احراز اللاعبين لـ 16 هدفاً عكس الاسبوع الماضي الذي شهد تسجيل 24 هدفاً، كما اشهر الحكام 27 بطاقة صفراء وغابت البطاقات الحمراء عن مباريات الأسبوع الثامن.

قاع مشتعل

برصيد 11 نقطة يأتي الجاران دبا الحصن والعروبة في المركزين الثامن والتاسع، ويملك الفجيرة والجزيرة الحمراء رصيد 9 نقاط لكل فريق، وعلى مستوى قاع الترتيب فان المنافسة تبدو مشتعلة ايضاً وذلك لتجنب الهبوط لدوري الدرجة الثانية، و قاد تعثر البطائح أمام بالم سيتي لتراجع الفريق للمركز الثاني عشر برصيد 8 نقاط يليه غلف يونايتد برصيد 7 نقاط وفي المركزين الرابع عشر والخامس عشر «الأخير» يأتي سيتي والاتفاق على الترتيب برصيد 4 نقاط لكل منهم.

كسر عظم

وتقام مواجهات الأسبوع التاسع الجمعة المقبل بإقامة 3 مباريات «كسر عظم» تجمع الذيد بضيفه الامارات، ويستقبل دبا الفجيرة فريق الجمرية، وسيتي أمام فورت فيرتوس سيتي، ويوم السبت يرحل العربي المتصدر لملعب الاتفاق «الأخير»، فيما يلاقي غلف يونايتد فريق دبا الحصن، وتختتم الجولة الأحد بمواجهة العروبة لبالم سيتي والبطائح يلاقي الفجيرة في الشارقة، وفي صدارة الهدافين يقف 13 لاعباً في الصدارة برصيد 4 أهداف.