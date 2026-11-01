الذيد يتخطى العربي المتصدر وبالم سيتي يفاجئ البطائح في «الهواة»

أشعل فريق الذيد صدارة دوري الدرجة الأولى «الهواة»، وتمكن من تحقيق فوز ثمين خارج ملعبه بعد تفوقه على العربي المتصدر 2-0، خلال اللقاء الذي أقيم ضمن مواجهات الأسبوع الثامن، أحرز هدفي الذيد كل من سيد بوريا وفارس هلال في الدقيقتين 28، 40 ليصل الذيد برصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث، وبقي الخاسر برصيد 16 نقطة في الصدارة والتي باتت مهددة أكثر من أي وقت مضى من فريق الإمارات الوصيف برصيد 15 نقطة، وتُعتبر الهزيمة التي تلقاها العربي هي الثانية على التوالي بعد أن خسر بذات النتيجة قبل أسبوع أمام دبا الفجيرة.

وفي المباراة الثانية قاد النجم السنغالي موسى ماريغا فريقه بالم سيتي إلى تحقيق فوز غالٍ على ضيفه البطائح بهدف دون رد جاء في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول ليكسب بالم سيتي 3 نقاط مهمة رافعاً رصيده إلى 12 نقطة في المركز السابع، وبقي البطائح في المركز الثاني عشر برصيد 8 نقاط.

وفي مباراة ثالثة، فرض فورت فيرتوس التعادل بهدف على مضيفه العروبة الذي بكر له الكاميروني بيير كوندي في الدقيقة 24، وعدل للضيوف اللاعب مارك ديزاهي في الدقيقة 45+1 ليكسب كل فريق نقطة رفعت رصيد فورت فيرتوس إلى 13 في المركز الرابع والعروبة إلى 11 نقطة في المركز الثامن.

وكانت نتائج اليوم الأول قد أسفرت عن فوز الإمارات على دبا 3-0، ودبا الحصن على سيتي 4-1، وفوز الجزيرة الحمراء على الاتفاق بهدف دون رد، وتعادل الحمرية وغلف يونايتد 1-1.