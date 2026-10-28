الموتوسير.. أدرينالين الرياضات البحرية على كاسر الأمواج بأبوظبي

اختتمت العاصمة أبوظبي مؤخراَ الجولة الأولى من بطولة الإمارات للموتوسيرف، في مشهد رياضي لم يكتفِ بكونه سباقاً للسرعة، بل كان إعلاناً صريحاً عن دخول الرياضات البحرية عصراً جديداً من الإثارة والاحترافية، النادي البحري في أبوظبي لم ينظم مجرد حدث رياضي، بل نجح في الكشف عن مهارة المتسابقين لتخلق تجربة بصرية وسمعية خاطفة للأنفاس، والخوض في الوقت ذاته على تطوير رياضة الموتوسيرف وتوسيع قاعدة ممارسيها، من خلال تنظيم بطولات تجمع المواهب الوطنية والمتسابقين الدوليين، بما يسهم في صقل مهارات الرياضيين وتعزيز جاهزيتهم للمنافسة في الاستحقاقات المقبلة.

من جانب آخر، فإن الجرأة في هذا الحدث لم تكن فقط في سرعة «الموتوسيرف» التي تخترق المياه، بل في القدرة التنظيمية التي جعلت من هذه الرياضة الناشئة محط أنظار الجمهور، متجاوزةً حاجز النخبوية لتصبح حدثاً جماهيرياً بامتياز. المشاركون، الذين أظهروا تحكماً مذهلاً في ألواحهم الميكانيكية وسط تحديات الرياح وتيارات المياه، بعثوا برسالة واضحة مفادها، الرياضات البحرية في الإمارات لا تعترف بسقف للطموح، وأن الاستثمار في مثل هذه البطولات هو رهان رابح لتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة عالمية للرياضات الحديثة. وتجدر الإشارة إلى أن البطولة قد شهدت

أيضا تتويج المتسابقين الإماراتيين بميدالية ذهبية وأخرى فضية وبرونزيتين، وتوزعت المنافسات على فئات الناشئين، وتشالنجرز، والسيدات، والروكيز، والماسترز.

كما إن التنظيم الذي أشرف عليه نادي أبوظبي للرياضات البحرية عكس احترافية عالية في إدارة التحديات التقنية لهذه الرياضة الناشئة، والتي تعتمد على ألواح التزلج المزودة بمحركات. الحضور الجماهيري وتفاعل المتسابقين أظهرا تعطشاً كبيراً لهذا النوع من التحدي الذي يجمع بين التوازن الجسدي الفائق والتحكم الميكانيكي الدقيق، مما يضع معايير جديدة للمنافسات البحرية في المنطقة، ويجعل من كاسر الأمواج منصة انطلاق عالمية لا تقبل القسمة على اثنين.

بإسدال الستار على هذه الجولة، لا تنتهي القصة، بل يبدأ فصل جديد من الترقب. لقد أثبتت البطولة أن التجديد في اختيار الرياضات هو مفتاح جذب الأجيال الشابة، فالمشاهد الذي رأى اندفاع المتسابقين بالأمس يدرك أن «الموتوسيرف» ليست مجرد هواية، بل رياضة دقيقة تتطلب شجاعة فائقة.. العاصمة أبوظبي، كعادتها، لم تكتفِ بالاستضافة، بل وضعت معايير جديدة للتنافسية، تاركةً عشاق السرعة في انتظار الجولة القادمة لمتابعة من سيفرض هيمنته على الأمواج.

وبانتهاء هذه الجولة، لا يزال السؤال مطروحاً حول سقف التوقعات في الجولات القادمة؛ هل ستشهد البطولة مفاجآت تقنية جديدة؟ أم أن المتسابقين سيستمرون في كسر الحواجز الزمنية في مياهنا المحلية؟ ما حدث أمس لم يكن سوى بروفة أولية لعاصفة من التنافس القادم، حيث أثبتت البطولة أن المستقبل لا ينتظر من يتردد، بل ينتمي لأولئك الذين يجرؤون على ركوب الأمواج بأقصى سرعة ممكنة.