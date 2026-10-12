هالاند يشتري فيلا فاخرة في أبوظبي

انضم مهاجم الفريق النرويجي، إيرلينغ هالاند، إلى ملاك الوحدات السكنية في مشروع «مانشستر سيتي ياس ريزيدنسز من أوهانا» في أبوظبي، بعدما تم الإعلان عن شرائه فيلا من خمس غرف نوم لعائلته، في خطوة تسلط الضوء على توسع المشاريع العقارية الفاخرة المرتبطة بالعلامات الرياضية العالمية.

وجاء الإعلان في مقطع فيديو عرض خلال حفل إطلاق المرحلة الثانية من المشروع في الاتحاد أرينا بأبوظبي، فيما تسلم والد اللاعب، ألفي هالاند، نجم مانشستر سيتي السابق، مفاتيح منزله الجديد ضمن المجمع السكني نفسه.

وأعلنت الشركة العقارية في بيان رسمي عن تعيين المدرب الإسباني بيب غوارديولا سفيراً رسمياً للمشروع، الذي يستلهم هويته من النادي الإنجليزي، ويجمع بين السكن الفاخر والمرافق الرياضية والترفيهية.

ويقع المشروع في جزيرة ياس، ويمتد على مساحة 1.67 مليون متر مربع، باستثمارات معلنة تبلغ 15 مليار درهم، ويضم أكثر من ألفي وحدة سكنية، تشمل الفلل ومنازل التاون هاوس.

ويأتي الإعلان في إطار شراكة بين أوهانا ومانشستر سيتي لتطوير أول وجهة سكنية تحمل العلامة التجارية للنادي، مستفيدة من الحضور العالمي لكرة القدم، والطلب على العقارات الفاخرة في أبوظبي.