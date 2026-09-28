منصات أندية «دورينا» تحتفي بتأهل «الأبيض» للمربع الذهبي



نال تأهل منتخبنا الوطني إلى نصف نهائي «خليجي 27»النصيب الأكبر من الاهتمام بمنصات أندية دوري أدنوك وأندية الدرجة الأولى، التي سارعت إلى الاحتفاء بالإنجاز عبر منصاتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، مع توجيه عبارات التهنئة والتحفيز للاعبي «الأبيض» والجهاز الفني، ومواصلة مشوار الانتصارات حتى المباراة النهائية ثم التتويج بلقب البطولة.



وكان نادي شباب الأهلي من أوائل الأندية التي احتفت بالإنجاز، بعدما نشر عبر منصاته الرقمية عبارة «أبيضنا الغالي إلى نصف النهائي»، مرفقة بصورة للاعب الفريق بالا صاحب الهدف الثاني في مرمى البحرين، وفي نفس الاتجاه سار نادي الشارقة الذي دوّن على منصاته عبارة « الأبيض إلى المربع الذهبي»، ومهر النادي التغريدة بصورة كبيرة للاعب الفريق عثمان كمارا الذي أحرز هدف التقدم ممهداً الطريق بتحقيق انتصار عريض على البحرين مع عبارة «معاك يا الأبيض».



ولم يغب نادي العين عن المشهد، وحرص على تحفيز رفاق الحارس خالد عيسى، ونشر عبارة «الله معاك يا منتخبنا.. سير سير»، في رسالة تشجيعية للاعبي المنتخب، وسار عجمان في طريق التهاني والتبريكات، وبارك موقع النادي البرتقالي «عجمان» للاعبين وللمدرب زالاتكو بعد الثلاثية في مرمى البحرين وفوز مستحق لمنتخبنا بالعلامة الكاملة وصولاً إلى نصف النهائي، وفالكم التتويج باللقب.



وامتدت موجة التهاني والإشادة إلى أندية دوري الدرجة الأولى، التي شاركت بدورها في الاحتفاء بتأهل المنتخب، حيث حرصت أندية دبا الحصن والحمرية ودبا والفجيرة والذيد والعروبة على تهنئة «الأبيض» بهذا الإنجاز، مؤكدة دعمها للمنتخب ومساندتها للاعبين والجهاز الفني في المرحلة المقبلة.