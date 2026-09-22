الفرنسي كارتيرون مدرباً للظفرة خلفاً لهورفات

أبوظبي – محمد صادق

أعلن نادي الظفرة تعاقده مع الفرنسي باتريس كارتيرون، مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم، خلفاً للكرواتي آلين هورفات، وذلك في ثالث إقالة لمدرب في الموسم الحالي.

وكان الظفرة أقال هورفات من منصبه على خلفية سوء نتائج الظفرة منذ بداية الموسم، إذ لم يحقق الفريق سوى فوز وحيد في دوري المحترفين من 5 جولات، وخسر أولى مواجهاته في بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي بعد السقوط 1-3 أمام بني ياس في الجولة الأولى من المسابقة.

ويعد كارتيرون المدرب الجديد للظفرة أحد المدربين من أصحاب الخبرة الطويلة مع أندية المنطقة، وفي أكثر من دوري عربي في مصر والمغرب وقطر والسعودية وإيران، إضافة إلى تجارب أخرى في القارة الأفريقية.

وسبق لكارتيرون أن تولى قيادة أندية من أصحاب الأسماء الكبيرة مثل الأهلي والزمالك في مصر، والرجاء والوداد المغربيين، والنصر والتعاون والاتفاق في السعودية، وأم صلال القطري، ومازيمبي الكونغولي الذي حقق معه لقب دوري أبطال أفريقيا عام 2015، والدوري الكونغولي وكأس السوبر الكونغولي.

كما حقق لقب الدوري المصري مع الزمالك عام 2021، وكأس السوبر المصري، وكأس السوبر الأفريقي، إضافة إلى كأس السوبر الأفريقي مرة أخرى مع الرجاء المغربي.

ويعول الظفرة كثيراً على المدرب الفرنسي صاحب الخبرات الكبيرة من أجل تصحيح مساره مبكراً، وتفادي دخول الفريق في صراعات مبكرة على الهبوط، وذلك مثلما حدث الموسم الماضي، عندما نجا الظفرة من الهبوط إلى دوري الهواة في الجولة الأخيرة من دوري المحترفين.