استغلال حافلة ساو باولو البرازيلي لمحاولة تهريب مخدرات

تعرض نادي ساو باولو لحادث غريب خلال رحلته إلى بوليفيا، حيث اعترضت الشرطة الحافلة التي كان من المفترض أن تنقل الوفد البرازيلي إلى سانتا كروز قبل أن يتمكن اللاعبون من الصعود إليها.

وبداخل الحافلة المزينة بألوان النادي، عثر عناصر مكافحة المخدرات على 65 رزمة تحتوي على ما يقارب 86 كيلوغراماً من الماريغوانا، مخبأة في أربع حقائب.

وأُلقي القبض على ثلاثة أشخاص. ولذلك، لم يستخدم ساو باولو الحافلة، علماً بأن الفريق كان في البلاد لمواجهة بوليفار في مباراة الذهاب من دور الـ16 في بطولة كوبا سود أمريكانا والتي انتهت بالتعادل 1 / 1.

وقامت شركة النقل «كوزموس»، المسؤولة عن سفر الفريق، بتوفير حافلة أخرى للاعبين على الفور، وأكدت أن النادي البرازيلي لا علاقة له بالحادث. وفي رسالة حصلت عليها وكالة الأنباء الفرنسية، ذكرت الشركة أن «السائقين البوليفيين يتحملون المسؤولية الكاملة».

وكانت الحافلة الأولى قد تم التحفظ عليها في فيلا توناري، في مقاطعة كوتشابامبا. وأكدت الاختبارات اللاحقة أن المادة الموجودة في العبوات المختلفة كانت بالفعل ماريغوانا.